Головне за тиждень: Держборг, зміна умови роботи БТІ та заощадження в євро

ЄС розглядає новий механізм використання заморожених активів рф для відбудови України

Європейська комісія розробляє нову схему, яка дозволить використати майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування відбудови України. План передбачає переміщення коштів у ризиковіші інвестиції, щоб генерувати вищий прибуток для Києва. Про це повідомляє Politico з посиланням на свої джерела.

Зарплатний проєкт: як заощадити компанії та отримати бонуси працівникам

Зарплатний проєкт — більше, ніж зручність. Він заощаджує час бухгалтерії, знижує ризик помилок і витрати на виплати, а для працівників — відкриває доступ до швидких переказів і бонусів від банків. Чому вони вигідні банкам, та як фінансисти конкурують за такі проєкти, дізнався «Мінфін».

Київстар: що відбувається з акціями мобільного оператора на американській біржі Nasdaq

Перша українська компанія, яка розмістила свої акції на американській біржі, торгується там вже впродовж двох тижнів. За цей час папери Київстару продемонстрували високу волатильність, декілька разів обнадіюючи та розчаровуючи інвесторів. Чому так відбувається, та які подальші перспективи мобільного оператора на відкритому ринку, розповідає «Мінфін».

Угорщина подала позов проти ЄС через рішення використати заморожені активи росії на допомогу Україні

Уряд Угорщини оскаржив у Суді Євросоюзу рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні.

Скільки можна буде заробити на банківському депозиті у вересні

На депозитному ринку намітилося пожвавлення. За останні два тижні відразу шість банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн переглянули дохідність вкладів для приватних клієнтів. Про те, скільки зараз можна заробити у невеликому банку на депозиті, та на яку дохідність розраховувати у вересні, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Активи НБУ зросли на 3%: Нацбанк опублікував фінансову звітність за перше півріччя

Національний банк України (НБУ) оприлюднив консолідовану фінансову звітність за перше півріччя 2025 року, яка свідчить про значне зростання основних показників.

БТІ змінює умови роботи: на довідку доведеться чекати місяць і заплатити за неї більше

У столичному БТІ — небувалий ажіотаж. Як розповіли «Мінфіну» київські нотаріуси, Бюро технічної інвентаризації повідомило, що «припиняє видавати інформаційні довідки в рамках раніше встановлених термінів (5−10 днів). Новий термін — місяць». У БТІ пояснюють таке рішення великим напливом відвідувачів і зростанням навантаження на співробітників. Також зросли тарифи на оформлення інформаційних довідок.

Кабмін підтримав законопроєкт щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи

27 серпня 2025 року Кабмін схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи». Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Депозити, кредити, ОВДП: які умови за ними запропонують банки у вересні

Геополітична та економічна ситуація у світі та Україні у вересні посилять тиск на вітчизняний фінансовий сектор. Це серйозно вплине на поведінку і вітчизняних банків, і НБУ, і відповідно, на їхні пропозиції приватним та корпоративним клієнтам.

Держборг України у липні зріс на $1,29 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець липня досягла $186,13 мільярда, збільшившись за місяць на $1,29 млрд.

Чи варто зберігати заощадження в євро: що про його курс говорять економіка і прогнози

В Україні від початку отримання незалежності якірною валютою залишається долар США. Але на фоні війни та збільшення залежності від торгівлі з Європою євро стає більш популярною валютою. Багато українців задаються питанням: чи варто зберігати заощадження в євро?

В Україні з 28 серпня втратить чинність Господарський кодекс. Що далі

Із втратою чинності Господарського кодексу починається трирічний перехідний період реформи, і це буде своєрідний «м'який старт» реформи. Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства юстиції.