Держборг України у липні зріс на $1,29 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець липня досягла $186,13 мільярда, збільшившись за місяць на $1,29 млрд. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що на 31 липня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 773,87 млрд грн, або $186,13 млрд.

«Протягом липня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 76,92 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $1,29 млрд», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5 827,95 млрд грн (74,97% загальної суми), або $139,54 млрд, а державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 945,92 млрд грн (25,03% загальної суми), або $46,59 млрд.

Державний борг України становив 7 477,52 млрд грн (96,19% загальної суми), або $179,03 млрд. Гарантований державою борг становив 296,35 млрд грн (3,81%), або $7,1 млрд.