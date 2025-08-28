Угорщина подала позов проти ЄС через рішення використати заморожені активи росії на допомогу Україні

Уряд Угорщини оскаржив у Суді Євросоюзу рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні. Про це пише угорське видання Portfolio.

Деталі

Позов проти Ради Євросоюзу та Європейського фонду миру було подано у липні. Суд ухвалив його до розгляду 25 серпня.

Будапешт намагається оскаржити рішення Ради ЄС, ухвалене у травні 2024 року. Це рішення заклало основу використання заморожених активів рф на допомогу Україні.

Зокрема, влада ЄС тоді вирішила передавати майже всі надходження від оподаткування доходів від російських активів до Європейського фонду миру, з якого членам ЄС компенсують витрати на військову допомогу Києву.

Влада Угорщини стверджує, що це рішення ухвалили без урахування думки Будапешта, порушивши процедури узгодження.

​На думку угорської сторони, це підірвало принцип рівності держав-членів ЄС і суперечить самому принципу демократичного функціонування Євросоюзу.