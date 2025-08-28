Multi від Мінфін
28 серпня 2025, 11:05

Угорщина подала позов проти ЄС через рішення використати заморожені активи росії на допомогу Україні

Уряд Угорщини оскаржив у Суді Євросоюзу рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні. Про це пише угорське видання Portfolio.

Уряд Угорщини оскаржив у Суді Євросоюзу рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні.
Фото: depositphotos

Деталі

Позов проти Ради Євросоюзу та Європейського фонду миру було подано у липні. Суд ухвалив його до розгляду 25 серпня.

Будапешт намагається оскаржити рішення Ради ЄС, ухвалене у травні 2024 року. Це рішення заклало основу використання заморожених активів рф на допомогу Україні.

Зокрема, влада ЄС тоді вирішила передавати майже всі надходження від оподаткування доходів від російських активів до Європейського фонду миру, з якого членам ЄС компенсують витрати на військову допомогу Києву.

Влада Угорщини стверджує, що це рішення ухвалили без урахування думки Будапешта, порушивши процедури узгодження.

​На думку угорської сторони, це підірвало принцип рівності держав-членів ЄС і суперечить самому принципу демократичного функціонування Євросоюзу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
28 серпня 2025, 11:55
#
Ну не будуть всі один між одним рівні) це й про «рівність» чоловіка і жінки, так і про рівність країн, навіщо тому хто більше, сильніше, швидше, визнавати «рівність» з тим хто менше і слабше, щоб що типу? це ж так не працює) ну, є Німеччина і Франція, а є угорщина, типу, всім прекрасно ясно місце в цій ієрархії. Потрібно щоб країни чиї економіки дійсно передові і сильні - більше вирішували в ЄС, бо інакше коли Німеччині і Франції вказує що робити якась угорщина, це виглядає наче моська намагається качати права в слона, очевидно, що у випадку виходу Німеччини і Франції з ЄС — весь ЄС схлопнеться, а якщо вийде угорщина з ЄС, хто помітить? та не особливо, цим все сказано.
+
0
3212242
3212242
28 серпня 2025, 12:24
#
Пацани взагалі не паляться.
Я ще можу зрозуміти, коли вони не дають техніку чи не виділяють власні кошти — національні інтереси, самим потрібно і тд, нехай. А тут у них рівно нуль зацікавленості (окрім руки путіна в одному місці)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
