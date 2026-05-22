22 травня 2026, 17:04

Фінал лондонського процесу: Коломойський та Боголюбов повинні сплатити Приватбанку $3 мільярди

Державний Приватбанк здобув остаточну перемогу в багаторічному судовому спорі проти колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Апеляційний суд Англії та Уельсу залишив у силі рішення про стягнення з ексвласників банку понад $3 млрд на користь фінустанови. Про це повідомила пресслужба банку.

Фото: Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов

Таким чином, рішення про примусове стягнення з Коломойського та Боголюбова на користь банку понад $3 млрд, включно із сумою збитків, відсотками та судовими витратами, є остаточним і підлягає виконанню.

Лондонський суд відхилив аргументи ексвласників банку про те, що вони нібито «повернули» первинно привласнені кошти, скориставшись грошима, отриманими від своїх же подальших шахрайських операцій проти банку.

Завдяки рішенню Високого суду від 2017 року, активи Коломойського та Боголюбова по всьому світу наразі перебувають під суворим судовим арештом. Тепер державний банк офіційно розпочинає процедуру примусового стягнення та конфіскації цих активів, щоб повернути мільярди доларів до українського бюджету.

«Сьогоднішній день є знаковим у боротьбі Приватбанку за правосуддя в інтересах держави Україна та її народу. Ми рішуче налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, щоб вони могли бути використані на благо народу України», — заявив Голова Наглядової ради банку Нільс Мелнгайліс.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 10 листопада 2025 року Високий суд Англії постановив колишнім власникам Приватбанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову виплатити Банку понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти банку.

У берені 2026 року Коломойський та Боголюбов подали апеляційну скаргу у Високий суд Лондона.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
crowl
22 травня 2026, 17:21
Вивів 5 мільярдів, розмістив на 10 років, подвоїв, віддав 3, країна мрій
