Оборонні витрати можуть стати драйвером економіки: Гетманцев пояснив, за яких умов

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернув увагу на дослідження Міжнародного валютного фонду щодо впливу оборонних витрат на економіку та заявив , що для України ключовим питанням є не лише обсяг фінансування армії, а й структура цих витрат.

За словами Гетманцева, в умовах повномасштабної війни оборонні видатки для України є не інструментом стимулювання економіки, а базовою умовою збереження державності та здатності протистояти російській агресії.

Водночас політик наголосив, що спосіб фінансування оборонних потреб має забезпечувати баланс між підтримкою фронту, макрофінансовою стабільністю та розвитком внутрішнього виробництва.

Посилаючись на оцінки МВФ, Гетманцев зазначив, що після різкого збільшення оборонних витрат реальний ВВП країн у середньому зростав більш ніж на 3%. Однак одночасно посилювалися інфляційний тиск і боргове навантаження: споживчі ціни зростали приблизно на 3,6%, а співвідношення держборгу до ВВП — майже на 7 відсоткових пунктів більше, ніж у країнах без такого зростання видатків.

Структура оборонних витрат

Окрему увагу депутат приділив структурі оборонних витрат. За його словами, у країнах НАТО та ЄС близько 80% таких витрат припадає на поточні потреби — персонал, послуги та постачання. Натомість найбільший довгостроковий ефект для економіки дають інвестиції у виробництво обладнання, інфраструктуру та дослідження й розробки.

Гетманцев також навів приклад Польщі, яка після 2022 року суттєво збільшила оборонні витрати з 2,2% ВВП у 2021 році до орієнтовно 4,5% ВВП у 2025 році, але близько 80% капітальних оборонних витрат припадало на імпорт озброєння. Це дозволило швидко модернізувати армію, але не дало пропорційного ефекту для внутрішнього виробництва.

Завдання для України

Для України стратегічним завданням, на думку політика, має стати поступове нарощування власного оборонного виробництва — зокрема у сферах дронів, електроніки, боєприпасів, ремонту техніки та програмного забезпечення.

У цьому контексті Гетманцев згадав про проєкт Defence City, який передбачає податкові стимули для підприємств оборонно-промислового комплексу. За його словами, така підтримка може допомогти компаніям інвестувати більше коштів у модернізацію, дослідження та залучення інженерних кадрів.

«Оборонні видатки в умовах війни залишаються, насамперед, питанням безпеки. Але спосіб їх фінансування та структура визначають, чи будуть вони лише поточним бюджетним навантаженням, чи також стануть частиною довгострокового посилення економічної спроможності держави. Адже саме сильний ОПК здатен стати одним із ключових драйверів інновацій, технологічного розвитку та повоєнної економічної стійкості», — підсумував Гетманцев.