Головне за тиждень: Приватбанк виграв суд, зростання долара та виплати до Дня Незалежності

Фінал лондонського процесу: Коломойський та Боголюбов повинні сплатити Приватбанку $3 мільярди

Державний Приватбанк здобув остаточну перемогу в багаторічному судовому спорі проти колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Апеляційний суд Англії та Уельсу залишив у силі рішення про стягнення з ексвласників банку понад $3 млрд на користь фінустанови. Про це повідомила пресслужба банку.

НБУ встановив курс валют на понеділок: долар піднявся до нового історичного максимуму

Національний банк України встановив на 25 травня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,26 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки. Крім того це новий історичний максимум долара.

У КМДА пояснили причини підвищення вартості проїзду до 30 гривень

Київська міська державна адміністрація оприлюднила економічне обґрунтування планованого підвищення вартості проїзду в комунальному громадському транспорті столиці до 30 гривень за одну поїздку.

НБУ виступив проти податку на прибуток банків у 50%: це загрожує кредитуванню економіки

Національний банк України розкритикував законопроєкт щодо підвищеного оподаткування банківського сектору, заявивши, що продовження практики 50% податку на прибуток може зашкодити кредитуванню економіки та послабити здатність банків підтримувати країну під час війни й повоєнної відбудови. Про це йдеться у позиції НБУ щодо законопроєкту про оподаткування банків.

Топ-5 спеціальностей, яких найбільше потребує ОПК

Українські оборонні компанії активно шукають до себе у команди інженерів-конструкторів (67% респондентів), виробничий персонал та збиральників (56%), інженерів з електроніки та інженерів вбудованих систем (по 41%), розробників програмного забезпечення (37%). Про це написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев з посиланням на дані дослідження Української ради зброярів та CORE Team.

Наввипередки з інфляцією: які інвестиції дозволяють її обігнати, а які — ні

Інфляція — головний суперник будь-якого інвестора. Якщо вкладені гроші приносять прибутки нижче її рівня, отже, заощадження зростають лише формально, але насправді — згорають. Які інструменти дозволяють випередити зростання цін, а які — працюють «в мінус», розбирався «Мінфін».

Україна готує нову економічну стратегію: на що зроблять ставку

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку нашої країни. Головною темою обговорення став проєкт комплексної стратегії економічної трансформації України під назвою «Економіка майбутнього».

Яким буде курс долара на початку літа — прогноз банкіра

До кінця місяця та на початку літа валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься контрольованим, без різких курсових стрибків. За базовим прогнозом, курс долара може коливатися в межах 43,5−44,5 грн. Про це розповів Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

Разова виплата до Дня Незалежності-2026: хто та скільки отримає

13 травня 2026 року Кабмін ухвалив постанову № 602 «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України.

НБУ відклав замороження частини капіталу банків

Національний банк відклав початок формування буфера системної важливості для банків і банківських груп до 2028 року. Відповідне рішення регулятор пояснив необхідністю зберегти активне кредитування економіки та підтримати фінансування відновлення критичної інфраструктури.

Держава готує великі аукціони: за кожен об'єкт хочуть отримати до $100 млн