До закриття міжбанку в четвер, 22 травня, курс долара знизився на 14 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу, євро подешевшало на 19 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
22 травня 2026, 17:27
Долар та євро стрімко подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 22 травня
|
Закриття 22 травня
|
Зміни
|
44,24/44,27
|
44,10/44,15
|
14/12
|
51,37/51,38
|
51,18/51,22
|
19/16
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,00−44,45 грн. Євро купують за 51,10 грн, а продають за 51,67 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,10−44,20, євро — 51,45−51,60 грн.
Джерело: Мінфін
