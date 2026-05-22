Кабмін запускає конкурс на 1,3 ГВт нової генерації: де з’являться нові потужності

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запуск відкритого конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових об'єктів розподіленої генеруючої потужності. Проєкт реалізується в межах загальнодержавних Планів стійкості. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Головне завдання ініціативи — ліквідувати хронічний дефіцит потужності в енергосистемі, який виник внаслідок системних ударів рф по магістральних підстанціях та ТЕС. Нові потужності будуватимуть у регіонах, де потреба є найбільшою.

Географічна структура розподілу нових потужностей виглядає так:

Сумська, Харківська та Полтавська області — 872 МВт

Київська та Черкаська області — 250 МВт

Дніпропетровська область — 100 МВт

Одеська область — 100 МВт.

Фінансові стимули та дедлайни

Міністерство енергетики оголосить старт прийому заявок найближчим часом, після чого бізнес матиме рівно три місяці на подачу конкурсних пропозицій.

Щоб залучити приватний капітал, уряд запроваджує стимулюючий механізм: спеціальна гарантована плата за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей становитиме до 27,92 євроцента за 1 кВт·год. Цей тариф виплачуватиметься інвесторам протягом 5 років після офіційного введення об'єкта в експлуатацію.

Водночас держава висуває вимоги:

Максимальний строк від підписання договору до запуску станції під ключ не може перевищувати 20 місяців;

Також встановлені вимоги щодо інженерного захисту енергооб'єктів.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, наприкінці минулого року завершився перший етап конкурсу. Сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів становить 78,1 МВт.

«Для другого етапу ми врахували пропозиції бізнесу та оновили правила. Тепер кожен об'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт та обов’язково оснащений другим рівнем захисту. Переможець також бере на себе зобов’язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни, а держава забезпечує для цього необхідні стимули та умови», — зазначив він.

Очікується, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року.