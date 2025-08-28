Київстар: що відбувається з акціями мобільного оператора на американській біржі Nasdaq

Перша українська компанія, яка розмістила свої акції на американській біржі, торгується там вже впродовж двох тижнів. За цей час папери Київстару продемонстрували високу волатильність, декілька разів обнадіюючи та розчаровуючи інвесторів. Чому так відбувається, та які подальші перспективи мобільного оператора на відкритому ринку, розповідає «Мінфін».

Як ринок оцінює українську компанію

Торгівля акціями Kyivstar Group Ltd, материнської компанії оператора мобільного зв’язку Київстар, розпочалася на американській технологічній біржі Nasdaq Stock Market 15 серпня. Акції було розміщено не через поширенішу процедуру IPO, а завдяки процедурі SPAC — злиття з «компанією-оболонкою» Cohen Circle Acquisition Corp.

Тобто на фондовому ринку вже була компанія, яка не мала жодних активів, а єдиною її метою було з часом знайти партнера, який бажатиме розпочати торгівлю своїми акціями завдяки злиттю з нею. Для компанії злиття з такою «оболонкою» значно спрощує розміщення акцій, до того ж це дешевше, ніж традиційне IPO.

Одна з найбільших компаній в історії, яка розміщувала свої акції через SPAC, — музичний стрімінг Spotify, що зараз оцінюється у $141 млрд. Також такий варіант виходу на біржу обрала свого часу космічна компанія Virgin Galactic. Тепер цим варіантом скористався і Київстар. Для торгівлі на Nasdaq компанія обрала тікер KYIV.

Як повідомляв президент Київстару Олександр Комаров, на біржі планувалося розмістити не більше 20% акцій компанії, а її мажоритарним пакетом, як і раніше, володітиме компанія VEON.

Оскільки акції Cohen вже торгувалися на біржі до злиття, точну ціну паперів у момент розміщення назвати важко. За даними порталу Yahoo Finance, стартував Київстар із ціни в $12,7 за акцію.

Вже в перший день KYIV пережив падіння, приблизно на 7,4%, а надалі було ще декілька різких коливань. 19 серпня акції компанії підстрибнули на неймовірні 17%, продемонструвавши один із найкращих показників на американському ринку. На піку акції Київстар сягнули $16,48. Це відбулося на фоні візиту Володимира Зеленського до Білого дому та активізації розмов про можливе завершення війни. «Я впевнений, що ці новини мають велике значення для попиту на ринку», — відзначив головний інвестиційний директор Siebert Financial Марк Малек.

Довго втримувати високу ціну акцій компанії не вдавалося. Вже наступними днями почався спад, і на момент написання статті вони коштували $11,82. Тобто приблизно на 7% менше, ніж у момент розміщення.

Скільки заробляє і куди витрачає Київстар

Виходячи з ціни акцій, капіталізація Київстар наразі становить $2,73 млрд, а один із ключових мультиплікаторів PE (співвідношення прибутків до вартості компанії) дорівнює 9,38. Загалом це свідчить про недооціненість компанії. Наприклад, середній показник PE для компаній з індексу Nasdaq-100 (сюди входять найбільші компанії цієї біржі) становить 34. Тобто якби у Київстару цей показник був такий самий, то капіталізація мобільного оператора сягала б майже $10 млрд.

Київстар залишається найбільшим мобільним оператором України з 22,4 млн абонентів. Для порівняння: у Vodafone Україна їх близько 16 млн, у lifecell — 9,5 млн. Також Київстар обіймає лідерські позиції за послугою домашнього інтернету — таких клієнтів у компанії близько 1,1 млн.

Велика абонентська база забезпечує прибутковість компанії. За підсумками другого кварталу цього року, загальний дохід Київстару сягнув 11,86 млрд грн, що майже на 26% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат за відсотками, податків, зносу та амортизації) становить за квартал 6,9 млрд грн, що на 23% більше, ніж рік тому.

У Київстар заявляють про свою стратегію трансформації від телеком-оператора до провайдера цифрових послуг. У своїх звітах компанія активно підкреслює зростання числа користувачів такими сервісами.

Зокрема, ще у 2022 році мобільний оператор придбав цифрову медичну інформаційну систему Helsi. За оцінками експертів, в той період вона коштувала близько $10 млн, хоча до повномасштабного вторгнення оцінювалась в декілька разів дорожче. Наразі кількість користувачів сервісу сягає 2,5 млн, а це на 15% більше, ніж рік тому.

Також компанія розвиває свій стрімінговий сервіс — Київстар ТБ. Кількість його користувачів за рік зросла майже на 22% — до 2 млн осіб.

Однією з найбільших інвестицій в історії Київстар стало придбання сервісу замовлення таксі Uklon у березні цього року за $155 млн. Кількість користувачів сервісу за квартал становила 3,5 млн. Як припускає експерт ринку телекомунікацій Роман Хіміч, додавши до свого портфеля Uklon, Київстар намагався підвищити свою цінність в очах інвесторів на американському ринку.

За словами керівника розвитку інвестиційних продуктів БТС Брокер Сергія Гончаренка, сильними сторонами Київстар є домінуюча позиція на телеком-ринку, стійкі фінансові результати та фокус на інноваціях, включно з партнерствами у сфері новітніх технологій.

Водночас варто усвідомлювати і слабкі місця компанії. Попри акцент на розвитку цифрових технологій, Київстар залишається насамперед саме мобільним оператором. Напрям телекомунікаційних послуг приносить компанії 89% доходу.

У цьому ж секторі є суттєві проблеми. Кількість абонентів мобільного зв'язку компанії за останній рік знизилась на 1 млн. У цьому Київстар неунікальний, відтік кількості клієнтів останніми роками переживають також Vodafone Україна та lifecell. До цього призводить декілька чинників. По-перше, виїзд мільйонів українців за кордон через війну. По-друге, якщо раніше багато користувачів були одночасно абонентами декількох операторів, щоб дешевше телефонувати на них, то зі зростанням значення мобільного інтернету вони дедалі частіше залишаються лише з одним оператором.

Водночас найбільшу загрозу для інвестицій у компанію складають ризики, пов'язані із російським корінням Київстару.

Російський слід і ризики націоналізації

Як вже зазначалося, головним акціонером Київстару є компанія VEON. Вона була створена у 2009 році заради об'єднання одного з лідерів російського мобільного ринку VimpelCom (бренд Білайн) із Київстар. Далі холдингова компанія продовжувала купувати мобільних операторів у різних країнах світу, і зараз, окрім України, працює в Бангладеші, Казахстані, Киргизстані, Пакистані та Узбекистані.

Після початку повномасштабного російського вторгнення VEON заявив про продаж свого російського оператора місцевим управлінцям. Сума угоди оцінювалась у $2,2 млрд.

Акції головного власника Київстару торгуються на Nasdaq. Капіталізація VEON становить близько $4 млрд — тобто ненабагато більше за свій головний український актив.

Оскільки компанія представлена на біржі, то в неї велика кількість різноманітних інвесторів, але в контексті звинувачень у зв'язках з росією увагу привертає LetterOne Investment Holdings S.A, якій належить 47% акцій холдингу.

Засновником LetterOne є російський підсанкційний олігарх Михайло Фрідман. У 2022 році ця інвестиційна компанія виключила його разом із іншим російським мільярдером Петром Авеном із ради директорів. LetterOne запевняє, що олігархи не управляють компанією і не отримують дивіденди, але свою частку акцій у ній не втратили. Частка Фрідмана оцінюється у майже 38%.

Останнього виявилось достатньо для того, щоб Велика Британія наказала компанії LetterOne продати регіонального провайдера широкосмугового доступу Upp Corporation, заявивши, що її володіння становить загрозу національній безпеці.

Після початку повномасштабної війни в Україні активно обговорювалась можливість націоналізації Київстару. У 2023 році було накладено судовий арешт на активи Фрідмана в нашій державі. Зокрема, це стосувалось і 47% акцій Київстару — частка, яка належить LetterOne у VEON. Однак наприкінці минулого року суд зняв арешт із цих акцій.

Наразі ймовірність націоналізації Київстар є малоймовірною через заплутану структуру власності компанії. Її складно атакувати, не зачепивши роздрібних акціонерів VEON, які купили акції на американській біржі. Крім цього, у Київстару є впливовий захисник — до Ради директорів компанії входить Майк Помпео, колишній Держсекретар США.

Фрідман зі своїми партнерами втратили низку активів в Україні. Зокрема, вони були ключовими акціонерами вже державного Сенс Банку, а зараз просувається націоналізація виробника мінеральної води «Моршинська». Водночас свою частку у Київстар російський олігарх, цілком ймовірно, зможе захистити. Вихід компанії на американську біржу ще більше заплутує структуру власності та збільшує репутаційні ризики України у випадку націоналізації.