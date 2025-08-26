Чи варто зберігати заощадження в євро: що про його курс говорять економіка і прогнози

В Україні від початку отримання незалежності якірною валютою залишається долар США. Але на фоні війни та збільшення залежності від торгівлі з Європою євро стає більш популярною валютою. Багато українців задаються питанням: чи варто зберігати заощадження в євро?

Хоча до витіснення долару США з українського валютного ринку ще дуже далеко, але про основні переваги та недоліки євро варто знати більше, ніж той інформаційний мінімум, який доступний пересічним громадянам. Тож розглянемо поточну ситуацію у зоні обігу євро з кількох боків.

Як почувається економіка єврозони

Макроекономічні дані вказують, що євро-зона знаходиться в режимі слабкого економічного зростання і одночасно низької інфляції на фоні поміркованого рівня безробіття. ЄЦБ доволі швидко (швидше за ФРС) здолав ковідну та воєнну інфляцію, опустивши її рівень точно до значення таргета — 2%. Втім, на національних ринках (Іспанія, Нідерланди, Португалія, Греція, Австрія і т.д.) інфляція все ще була вище 2%, але таке перевищення загального таргету не було критичним.

Проблеми на національних ринках та нова торговельна угода з США змусили найбільші банки Європи та США переглянути свої очікування щодо руху ставки ЄЦБ до кінця року. Deutsche Bank, Goldman Sachs, BNP Paribas та HSBC в липні 2025 року майже одноголосно змінили свою думку про майбутню траєкторію ставки ЄЦБ. Вони не очікують змін ставки ЄЦБ до кінця року, і навіть допускають її зростання у 2026 році.

Подальша монетарна політика ЄЦБ є предметом для дискусій. Успіхі в боротьбі з інфляцією в євро-зоні відбулись на фоні дуже слабкого економічного зростання. Якщо річні темпи зростання тримаються на рівні 1,4%, то дані за другий квартал зовсім невтішні — плюс 0,1%, це зростання на рівні статистичної похибки (див. таблицю).

Макроекономічні дані ТОП-12 країн зони обігу євро

№ Країна Інфляція Приріст ВВП, за другий квартал Приріст ВВП, в річному вимірі Безробіття Бюджетний дефіцит до ВВП Поточний рахунок до ВВП 1 Німеччина (28,40%) 2,0% -0,1% +0,4% 6,3% -2,8% 5,7% 2 Франція (19,27%) 1,0% +0,3% +0,7% 7,5% -5,8% 0,4% 3 Італія (14,46%) 1,7% -0,1% +0,4% 6,3% -3,4% 1,1% 4 Іспанія (10,50%) 2,7% +0,7% +2,8% 10,3% -3,2% 3,1% 5 Нідерланди (7,49%) 2,9% +0,1% +1,5% 3,8% -1,1% 9,1% 6 Бельгія (4,05%) 1,9% +0,2% +1,0% 6,5% -4,5% -0,9% 7 Португалія (1,88%) 2,6% +0,6% +1,9% 6,0% +0,7% 2,2% 8 Греція (1,57%) 3,1% 0,0% +2,2% 7,9% +1,3% -6,4% 9 Австрія (3,18%) 3,5% +0,1% +0,1% 6,7% -4,7% 2,4% 10 Фінляндія (1,83%) 0,2% 0,0% - 9,9% -4,4% 0,0% 11 Словаччина (0,86%) 4,4% +0,1% +0,4% 4,9% -5,3% -2,8% 12 Ірландія (3,52%) 1,7% -1,0% 12,5% 4,9% +4,3% 17,2% - Зона обігу євро в цілому 2,0% +0,1% +1,4% 6,2% -3,1% 2,6%

Особливо засмучує ситуація в Німеччині, економіка якої орієнтована на експорт. Через міцний євро та погіршення умов торгівлі з США економіка цієї країни, яка є флагманом євро-зони, постійно балансує намежі рецесії.

Я б сказав, що відносна слабкість економіки Німеччини є одним з ключових факторів тиску на фундаментальні дані євро-зони, оскільки ВВП Німеччини — трохи менше третини ВВП всієї зони обігу євро. Дані у графіку нижче ясно показують, що «вузьке місце» євро-зони — це нестійкі темпи зростання в Німеччині, до речі, ще задовго до митної війни Трампа.

Щоквартальна динаміка ВВП Німеччини (%)

Дані: Federal Statistical Office

Якщо з інфляцією та безробіттям проблем немає, то слабке економічне зростання на фоні збільшення оборонних витрат призводить до тотального дефіциту в державних фінансах. Поточний дефіцит бюджету до ВВП в цілому по євро-зоні складає 3,1% при нормативі 3%. Певний запас міцності ще мають Німеччина та Нідерланди, а от гарна статистика з Греції, Португалії навряд чи порадує знавців європейських дефолтів часів PIGS.

Втім, від збільшення військових витрат ЄС нікуди подітись, і тому в 2026 році індикатори дефіциту в євро-зоні зростуть. Зростання дефіциту та обсягів державних запозичень також не будуть сприяти міцному євро.

Вплив на євро торгівлі та митних війн

А от торгова статистика та стан поточного рахунку провідних економік євро-зони вказують нам що, ситуація виглядає дуже непоганою, особливо у порівнянні з США, де дефіцит торгового балансу став хронічним. На графіку нижче представлені дані щодо динаміки торгового дефіциту (справа) та поточного рахунку (зліва) в євро-зоні та США.

Динаміка торгового дефіциту та поточного рахунку платіжного балансу євро-зони та США (млрд євро, млрд доларів США)

Дані: ECB, Eurostat, U.S. Bureau of Economic Analysis

Хоча економічна команда президента США Дональда Трампа досягла значних успіхів в приборкані торгового дефіциту, проблема наростання дефіциту поточного рахунку платіжного балансу є очевидною.

Наявність відтоку капіталу з США, в т. ч. з ринку казначейських зобов’язань, і є одним з найбільш значущих факторів, який тисне на курс євро до долара США. Проблема лише в тому, що різні аналітики по-різному інтерпретують таку статистику з США.

Торговими війнами адміністрація Трампа як би обмінює покращення торгового дефіциту на відтік капіталу. Але не слід забувати, що такий процес програмується американцями і є для них бажаним, оскільки робить долар слабкішим, а американський експорт — дешевим по всьому світу. До чого це призводить, крім слабкого долара? — до того, що ми спостерігали на першому графіку — схильності до рецесії експортних економік євро-зони, таких як, наприклад, Німеччина.

Тривалий час вважалось, що євро стане слабшим, коли між США та ЄС буде підписана торгова угода. Реакція на угоду дійсно відбулась: курс євро впав з 1,18 до майже 1,14 доларів за євро, але потім на ринок знову почали тиснути дані з США, та ще і з’ясувалось, що підписана угода не охоплює весь сегмент торгових відносин між США та Європою. Тож ринок знову розвернувся у напрямку 1,17.

Тиск «паритету» процентних ставок

Тиск на курс євро до долара з боку різниці в процентних ставках відбувається постійно. На момент написання статті уряд США позичав кошти на ринку в середньому під 4,31%, уряд Франції — під 3,44%, а от Німеччини — під 2,75%. Ставки за доларовими фінансовими інструментами практично по всьому світу були більшими, ніж за депозитами або облігаціями в євро.

Порівняння дохідності урядових зобов’язань США та інших країн

За ринковими інструментами дохідність між доларом та євро відрізнялась більше, ніж за урядовими запозиченнями. Наприклад, середня ставка по іпотеці на 30 років в США зараз складає 6,68%, а в євро-зоні — 3,1%. Ця ж різниця відчувається навіть в українських банках, де ставки за депозитами в доларах помітно вищі ніж в євро.

Курсовий «паразитизм»

Якщо уважно подивитись на динаміку курсу долара США до основних європейських валют і порівняти її з юанем та японською ієною, то можна зробити висновок, що політика слабкого долара діє переважно в Європі. Дві основні азійські валюти — юань та ієна — навіть трохи ослабли до долара США. Таке спостереження означає, що США лікують свій торговий дефіцит переважно за рахунок слабкого долара в Європі.

Динаміка курсу долара США до євро, швейцарського франка, юаня, ієни і британського фунта з 20.08.2024 по 20.08.2025

Відносна стабільність азійських валют до долара США на фоні укріплення євро означає, що Китай та Японія також можуть поправити свої торгові баланси за рахунок Європи, а це вже погана новина для країн євро-зони. Якби долар був слабким і для КНР з Японією, то євро-зоні було б значно легше переживати політику «слабкого долара». Але коли долар слабкий не для всіх, то експортним економікам Європи буде складніше утримати баланс зростання.

Особливості прогнозування курсу євро

Прогнози — справа невдячна, особливо коли курс залежить від політики. Динаміка змін всередині нової адміністрації Білого дому вражає не тільки українців, але і європейців. Зібравши прогнози 6 поважних банків, на які орієнтуюсь і сам, виявив, що їх грудневі погляди на курс євро до долара США були сильно скромніші за поточні, і навіть за фактичний курс станом на зараз.

Адміністрація Трампа почала перебудову економічних відносин не тільки з Європою, а й з усім світом. В таких умовах можна очікувати сюрпризів, наприклад, відтоку капіталів з США в Азію, або зростання ризиків інфляції в ЄС через бюджетний дефіцит 2026 року.

Я б назвав грунт, на якому доводиться будувати прогнози по ринку «євро-долар», вкрай крихким. Тенденція щодо відтоку капіталу з США, яку ми зараз спостерігаємо, легко (одним розчерком пера президента Трампа) може перетворитись на зворотню.

Ще більше проблем на європейський регіон накладає війна. Зростання військових витрат відбувається чи не кожного дня: від створення оборонного фонду Німеччиною на 100 млрд євро до кредитних ліній країнам Балтії на оборонні потреби. І хоча для Німеччини +/- 100 млрд євро погоди не зроблять, проте в цілому для євро-зони, де є більш слабкі економіки, фактор війни є неприємним та сильно знижує точність прогнозів.

Прогнози ключових фінансовиї інститутів я навів в таблиці, але слід пам’ятати, що поточна ситуація і з економічною політикою Трампа, і з ситуацією на Європейському континенті — далекі від алгоритмів і припущень, які є в підручниках.

Прогнози провідних банків щодо курсу євро до долара США на кінець року

Прогнозисти 2025 2026 2027 Deutsche bank 1,15 1,20 1,25 Commerzbank 1,16 1,20 - UBS 1,15−1,20 1,23 - Royal Bank of Scotland 1,17 1,24 - Goldman Sachs 1,17 1,20 1,25 HSBC 1,20 - -

Примітка: Слід враховувати, що ці прогнози випускались в різний час, та можуть швидко змінюватись. Джерела — дані інформаційних агентств

Боротьба факторів або висновки

Курс долара до євро зараз роблять слабшим: по факту незавершені торгові переговори між США та ЄС, відтік капіталу з США, а також різниця між торговим балансом євро-зони і США на користь євро-зони.

Більшість поважних банків також орієнтуються на необхідність зростання ставки ЄЦБ в 2026 році, що означає вирівнювання дохідності за інструментами в доларах США та євро. Цей процес може підтримати слабкий долар ще якийсь час. Втім, немає жодних гарантій того, що цей сценарій вирівнювання паритетності на фоні зростання бюджетного дефіциту ЄС буде реалізований.

На користь слабкого євро вказують: схильність економіки Німеччини до рецесії, підживлення за рахунок слабкого долара США не тільки експортерів з США, але і з Японії та КНР, більш привабливі ставки по активам в доларах США ніж в євро, а також можливість зупинки відтік капіталу з США під впливом політичних рішень адміністрації Білого дому. Ідея ослаблення євро до долара США з метою зламу тренду до нульового зростання в провідних європейських економіках є непоганою для Європи.

Ринок «євро-долар» знаходиться в постійному пошуку балансу справедливого курсу. Якщо долар до євро буде дуже слабким впродовж тривалого часу, то погані фундаментальні дані з експорто-орієнтованих європейських економік рано чи пізно вплинуть на курс євро до долара США.

США також не зацікавлені у тому, щоб в євро-зоні розпочалась рецесія, оскільки тоді європейці будуть купувати менше американських товарів. Саме тому в довгостроковій перспективі ми і будемо спостерігати пошук балансу інтересів, який буде відображатись на динамці курсу.

В парадигмі економічних відносин між США та ЄС є елементи рівнозначності: їх економіки як сполучені ємності, коли погіршення ситуації в одній з економік нічого доброго не принесе іншій економіці. При постійному пошуку рівноваги на фоні залежності курсу від «політичних рішень» в довгостроковому горизонті оптимальною буде залишатись стратегія диверсифікації вкладень у розрізі валют.

Не зберігайте кошти в одній валюті, віддавайте перевагу заощадженням у валюті витрат і не забувайте про гривню: ставки за депозитами в національній валюті залишаються високими.