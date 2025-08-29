Зарплатний проєкт: як заощадити компанії та отримати бонуси працівникам

Зарплатний проєкт — більше, ніж зручність. Він заощаджує час бухгалтерії, знижує ризик помилок і витрати на виплати, а для працівників — відкриває доступ до швидких переказів і бонусів від банків. Чому вони вигідні банкам, та як фінансисти конкурують за такі проєкти, дізнався «Мінфін».

Навіщо зарплатні проєкти бізнесу

Зарплатний проєкт — це сервісна послуга, яку банки надають для компаній з переказу коштів на рахунки працівників. Це дозволяє автоматизувати переказ не лише зарплат, але й лікарняних, відпускних чи коштів на відрядження тощо.

Участь у зарплатному проєкті має для компаній низку переваг. Зменшується час, який бухгалтерія витрачала б на здійснення виплат, адже фактично один платіжний файл, надісланий до банку, замінює безліч операцій, які, інакше, доводилося б проводити власноруч. До того ж в цьому випадку є суттєво меншою ймовірність, що бухгалтер припуститься помилки.

Також спрощується облік витрат та підготовка звітності компанії — всі її транзакції прозорі та автоматично фіксуються.

Витрати на обслуговування зарплатних проєктів також нижчі, порівнюючи з переказами коштів власноруч на кожний рахунок. Якщо ж порівнювати зарплатні проєкти із виплатою готівки через касу, то вартість таких операцій є ще вищою та створює додаткові ризики, пов'язані з транспортуванням та зберіганням великих сум.

Для працівників компаній участь у зарплатних проєктах теж має свої переваги. Гроші зараховуються швидше, банки пропонують додаткові бонуси за зарплатними картками.

Чому зарплатні проєкти вигідні банкам

Для банків залучення компаній до зарплатних проєктів забезпечує низку можливостей для заробітків. По-перше, вони можуть встановлювати комісії за обслуговування рахунків та переказу на них.

Крім цього, фінустанова швидко залучає велику кількість нових платоспроможних клієнтів, яким можна запропонувати додаткові послуги — кредити, розміщення депозитів, придбання ОВДП тощо.

Разом із новими клієнтами у банків зростає ліквідність — стабільний грошовий потік та залишки коштів на рахунках дозволяють ефективніше управляти активами та пасивами.

До того ж зарплатний проєкт — це шанс для банку створити довгострокові відносини з новими клієнтами. Якщо вони будуть задоволені сервісом, умовами обслуговування, то навіть після зміни роботи залишатимуться клієнтами банку, через який колись отримували зарплату.

Зважаючи на всі потенційні вигоди, банки активно конкурують за розміщення зарплатних проєктів саме у них.

Що банки пропонують підприємствам

Важлива відмінність зарплатних проєктів від різних банків — у зручності їх використання. «У деяких банках запуск „зарплатного проєкту“ досі потребує паперів і відвідування відділень. У нас — все інакше. Сервіс доступний автоматично усім юрособам та підприємцям, які обслуговуються в банку, без попередніх „процедур“, а картки персоналу відкриваються онлайн за декілька хвилин», — розповідає керівник напрямку малого та середнього бізнесу àбанку Олександр Ніколенко.

Також, за його словами, підприємства отримують зручний набір функцій у клієнт-банку, зокрема, автоматичне формування довідника працівників, просте створення відомості, в тому числі завдяки імпорту з файлу або через API. На випадок потреби, банк забезпечує цілодобову підтримку та консультації.

Окрім сервісу, умови зарплатних проєктів відрізняються комісіями. «Мінфін» перевірив, які вони в найбільших банках, що орієнтуються на масовий сегмент. При відкритті зарплатного проєкту àбанк, monobank, Ощад, Приватбанк, ПУМБ та Райффайзен не беруть плату за відкриття та обслуговування карток працівників підприємств.

Також àбанк, monobank, Райффайзен не мають комісії за переказ коштів від роботодавців до працівників. Це стосується не лише зарплати, а й лікарняних, відпускних тощо.

Приватбанк не встановлює комісію, якщо такі перекази відбуваються через «Приват24 для бізнесу», а якщо зарахування відбуватиметься через співробітників банку, то комісія становитиме 0,5% від суми.

В Ощаді зарахування виплат працівникам відбувається на договірних умовах, водночас передбачено 0% — для бюджетних та комунальних некомерційних організацій, та 0,5% — для всіх інших підприємств.

На сайті ПУМБу вказано, що комісія за перекази працівникам встановлюється індивідуально, залежно від штату підприємства та фонду оплати праці.

Банк Комісія за відкриття та обслуговування рахунку Комісія за переказ зарплати (сплачується роботодавцем) àбанк Відсутня Відсутня monobank Відсутня Відсутня Ощадбанк Відсутня На договірних умовах, 0% — для бюджетних та комунальних некомерційних організацій, 0,5% — для всіх інших підприємств Приватбанк Відсутня Відсутня через «Приват24 для бізнесу», 0,5% — якщо переказ через співробітників ПУМБ Відсутня Встановлюється індивідуально Райффайзен Банк Відсутня Відсутня

Що банки пропонують працівникам

Хоча ключове слово при виборі зарплатного проєкту за компанією, банки конкурують і у створенні умов для їх працівників, щоб вони не виступали проти обслуговування у їхній установі.

àбанк. В установі наголошують, що їхні умови відчутно кращі, ніж в середньому пропонують на ринку. Зокрема, зняття готівки із зарплатних карток відбувається без комісій. Клієнти можуть здійснювати безкоштовні перекази, поповнення та сплачувати комуналку. На вибрані категорії нараховується кешбек до 20%, додатково є знижки в АТБ, Bolt та Епіцентрі. Крім цього, власникам карток доступне кредитування на пільгових умовах, а керівники підприємств із зарплатними проєктами отримують VIP-обслуговування.

monobank. Установа пропонує безкоштовне зняття готівки на суму до 50 тис. грн. Також без комісії можна здійснити переказ за контактами, поповнити мобільний та оплатити комуналку. На вибрані категорії тут також нараховується кешбек — максимальний його розмір 20%.

Ощадбанк. Зняття готівки із зарплатної картки банку безкоштовне — як у його власних банкоматах, так і в інших. Також в банку наголошують, що за тимчасово вільними коштами на рахунку можна отримувати додатковий дохід.

Приватбанк. Найбільший банк України пропонує учасникам зарплатних проєктів персоналізовані кешбеки та знижки, а також звертає увагу на розгалужену мережу банкоматів. Керівники підприємств зі штатом від 50 осіб можуть отримати картку рівня Platinum.

ПУМБ. Установа надає можливість безкоштовного зняття готівки в будь-яких банкоматах України на суму до 50 тис. грн на місяць. Крім цього, для клієнтів немає комісії за поповнення картки будь-яким способом. Є в установі і своя програма кешбеку, яка дозволяє вибрати три категорії на місяць.

Райффайзен. Банк пропонує безкоштовне зняття готівки у всіх банкоматах в Україні, а також у нього немає комісії на безготівкові зарахування на карткові рахунки та готівкове поповнення картки.

Чи можуть працівники вільно обирати банк

Попри те, що зарплатний проєкт вибирає компанія, працівники, за бажанням, можуть отримувати кошти на картку будь-якого банку.

Зокрема, відповідно до ст. 24 Закону «Про оплату праці», за особистою письмовою згодою працівника виплата зарплати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ним рахунок (адресу) із обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця. Крім цього, ст. 25 цього ж закону передбачає, що роботодавець не може будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою. Кабмін скасував будь-які обмеження на вибір банку для отримання зарплати, а також пенсії, чи соцвиплат ще у 2019 році.

Як наголошують у Держпраці, працівник може написати заяву, вказавши реквізити особистого рахунку, на який роботодавець буде зобов’язаний виплачувати зарплату.

Через посилення фінмоніторингу можливість самостійно вибирати картку, на яку зараховуватиметься зарплата, стала ще актуальнішою. Річ у тім, що окремі банки вже встановлюють обмеження на перерахунок коштів на власну картку в іншому банку.

В àбанк відзначають, що випадки, коли працівники підприємства вирішують отримувати кошти на картку звичного для себе банку, — не рідкість. Тому в установі подбали про те, щоб у такій ситуації переказувати кошти було так само просто — виплати здійснюються в одній відомості за реквізитами рахунків будь-якого українського банку.

Таким чином, як підприємства, так і їхні працівники мають широкий вибір банків, і можуть обирати той, який пропонує найзручніші умови саме для них.