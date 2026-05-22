22 травня 2026, 18:36

Ваш шлюб, розлучення чи зміну імені можуть розкрити для «заінтересованих осіб»: новий ЦК

У проєкті нового Цивільного кодексу України з’явилися норми, які можуть суттєво розширити доступ до персональної інформації громадян. Йдеться про дані щодо народження, шлюбу, розлучення, зміни імені та інших актів цивільного стану. У Нотаріальна палата України попереджають, що запропонований підхід створює ризики надмірної публічності приватних даних. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Критику викликали положення Книги 9 законопроєкту № 15150, які стосуються публічності юридичних станів та актів цивільного стану. У НПУ зазначають, що фактично йдеться про поширення принципу відкритості державних реєстрів на сферу особистого та сімейного життя громадян.

Які дані можуть стати «публічними»

У проєкті йдеться про державну реєстрацію та публічність таких актів цивільного стану:

  • народження;
  • смерть;
  • шлюб;
  • розірвання шлюбу;
  • зміну імені;
  • інші юридичні стани.

На думку нотаріусів, така інформація безпосередньо стосується приватного життя людини й потребує особливого захисту.

У НПУ побачили ризики зловживань

Окреме занепокоєння викликає норма про доступ до інформації для «заінтересованих осіб». У Нотаріальній палаті України вважають, що документ не дає чіткої відповіді:

  • хто саме вважатиметься заінтересованою особою;
  • які межі доступу до даних;
  • як перевірятиметься законність отримання інформації.

На думку НПУ, це може призвести до надмірного поширення персональних даних та потенційних зловживань.

Нотаріуси закликали не переносити ці норми до ЦК

У палаті нагадали, що питання актів цивільного стану вже врегульовані спеціальним законодавством, законами про захист персональних даних та правилами доступу до державних реєстрів.

Саме тому в НПУ вважають недоцільним закріплювати принцип публічності таких даних у Цивільному кодексі. Нотаріуси пропонують виключити Книгу 9 із проєкту нового ЦК та залишити регулювання цієї сфери в межах окремих профільних законів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
