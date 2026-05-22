Хакери атакували Polymarket: з платформи вивели понад $700 тисяч

Платформа прогнозів Polymarket могла стати жертвою хакерської атаки в мережі Polygon. Про ймовірний експлойт повідомив ончейн-аналітик ZachXBT, за словами якого, могла бути скомпрометована адреса деплоєра проєкту. Про це пише Incrypted.

За даними аналітичної платформи Bubblemaps, зловмисники виводили приблизно по 5000 POL кожні 30 секунд. Наразі сума виведених коштів перевищила $700 тисяч, до цього говорили про $600 тисяч.

У Bubblemaps закликали користувачів тимчасово утриматися від будь-якої активності на платформі до появи офіційних роз’яснень.

Реакція Polymarket

У Polymarket підтвердили, що знають про інцидент. За попередньою інформацією компанії, причиною стала компрометація приватного ключа гаманця, який використовувався для внутрішніх операцій.

Водночас у компанії наголосили, що кошти користувачів і механізми розрахунку ринків залишаються у безпеці.

«Інцидент не пов’язаний зі смартконтрактами або основною інфраструктурою платформи», — заявили у Polymarket, пообіцявши надати додаткові деталі пізніше.

Читайте також: 67% прибутку на Polymarket забирає 0,1% акаунтів, решта переважно втрачає гроші

Аналітики PeckShield припускають, що атака могла зачепити контракт UMA CTF Adapter у мережі Polygon. Частину викрадених коштів, за їхніми словами, вже перевели через криптовалютний сервіс ChangeNOW.