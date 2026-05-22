Платформа прогнозів Polymarket могла стати жертвою хакерської атаки в мережі Polygon. Про ймовірний експлойт повідомив ончейн-аналітик ZachXBT, за словами якого, могла бути скомпрометована адреса деплоєра проєкту. Про це пише Incrypted.
Хакери атакували Polymarket: з платформи вивели понад $700 тисяч
За даними аналітичної платформи Bubblemaps, зловмисники виводили приблизно по 5000 POL кожні 30 секунд. Наразі сума виведених коштів перевищила $700 тисяч, до цього говорили про $600 тисяч.
У Bubblemaps закликали користувачів тимчасово утриматися від будь-якої активності на платформі до появи офіційних роз’яснень.
Реакція Polymarket
У Polymarket підтвердили, що знають про інцидент. За попередньою інформацією компанії, причиною стала компрометація приватного ключа гаманця, який використовувався для внутрішніх операцій.
Водночас у компанії наголосили, що кошти користувачів і механізми розрахунку ринків залишаються у безпеці.
«Інцидент не пов’язаний зі смартконтрактами або основною інфраструктурою платформи», — заявили у Polymarket, пообіцявши надати додаткові деталі пізніше.
Аналітики PeckShield припускають, що атака могла зачепити контракт UMA CTF Adapter у мережі Polygon. Частину викрадених коштів, за їхніми словами, вже перевели через криптовалютний сервіс ChangeNOW.
