Binance планує запуск локальної біржі в Україні після ухвалення закону про віртуальні активи

Після впровадження повноцінного регулювання крипторинку в Україні криптовалютна платформа Binance зможе офіційно запустити локальну біржу. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів регіональний керівник Binance у Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці Кирило Хом’яков.

За його словами, компанія планує створити локальну юридичну особу після набуття чинності закону про віртуальні активи. Наразі документ ухвалено у першому читанні, а в Binance очікують його остаточного прийняття до кінця року разом із підзаконними актами.

Після запуску повноцінної присутності в Україні користувачі зможуть відкривати рахунки та картки в гривні, здійснювати платежі всередині країни та за її межами, а також інвестувати у традиційні активи, зокрема дорогоцінні метали та акції. Водночас компанія не планує отримувати банківську ліцензію чи надавати кредитні та депозитні послуги.

У Binance також зазначають, що прагнуть об'єднати в одному застосунку основні блокчейн-фінансові інструменти — трейдинг, ф’ючерси, DeFi, стейблкоїни та транскордонні платежі.

Окремо компанія розгляне можливість додавання операцій з ОВДП, якщо регуляторні умови та інфраструктура це дозволять. У найближчі 2 роки Binance ставить за мету залучити до 10 млн користувачів в Україні.

У лютому 2026 року голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримає статус основного регулятора ринку віртуальних активів згідно з законом, який незабаром розглянуть у другому читанні.

Парламент схвалив у першому читанні 3 вересня 2024 року законопроєкт, який регулює оподаткування та обіг криптовалют і цифрових активів. Проте остаточне прийняття документа затягнулося через нез'ясоване питання щодо вибору регулятора нового сегменту фінансового ринку.

Система оподаткування криптовалют

Законопроєкт № 10225-д встановлює спеціальний податковий режим для операцій з віртуальними активами. Протягом першого року дії закону власники криптовалют сплачуватимуть лише 5% податку на доходи фізичних осіб. Податок розраховуватиметься виключно з фактичного прибутку — різниці між витратами на придбання і доходами від продажу криптоактивів.

Після завершення пільгового періоду оподаткування криптовалют відбуватиметься за стандартною ставкою для інвестиційних доходів: 18% ПДФО плюс 5% військового збору.