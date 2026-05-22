Binance планує запуск локальної біржі в Україні після ухвалення закону про віртуальні активи

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 травня 2026, 19:29

Binance планує запуск локальної біржі в Україні після ухвалення закону про віртуальні активи

Після впровадження повноцінного регулювання крипторинку в Україні криптовалютна платформа Binance зможе офіційно запустити локальну біржу. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів регіональний керівник Binance у Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці Кирило Хом’яков.

Binance планує запуск локальної біржі в Україні після ухвалення закону про віртуальні активи

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, компанія планує створити локальну юридичну особу після набуття чинності закону про віртуальні активи. Наразі документ ухвалено у першому читанні, а в Binance очікують його остаточного прийняття до кінця року разом із підзаконними актами.

Після запуску повноцінної присутності в Україні користувачі зможуть відкривати рахунки та картки в гривні, здійснювати платежі всередині країни та за її межами, а також інвестувати у традиційні активи, зокрема дорогоцінні метали та акції. Водночас компанія не планує отримувати банківську ліцензію чи надавати кредитні та депозитні послуги.

У Binance також зазначають, що прагнуть об'єднати в одному застосунку основні блокчейн-фінансові інструменти — трейдинг, ф’ючерси, DeFi, стейблкоїни та транскордонні платежі.

Окремо компанія розгляне можливість додавання операцій з ОВДП, якщо регуляторні умови та інфраструктура це дозволять. У найближчі 2 роки Binance ставить за мету залучити до 10 млн користувачів в Україні.

Нагадаємо

У лютому 2026 року голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримає статус основного регулятора ринку віртуальних активів згідно з законом, який незабаром розглянуть у другому читанні.

Парламент схвалив у першому читанні 3 вересня 2024 року законопроєкт, який регулює оподаткування та обіг криптовалют і цифрових активів. Проте остаточне прийняття документа затягнулося через нез'ясоване питання щодо вибору регулятора нового сегменту фінансового ринку.

Система оподаткування криптовалют

Законопроєкт № 10225-д встановлює спеціальний податковий режим для операцій з віртуальними активами. Протягом першого року дії закону власники криптовалют сплачуватимуть лише 5% податку на доходи фізичних осіб. Податок розраховуватиметься виключно з фактичного прибутку — різниці між витратами на придбання і доходами від продажу криптоактивів.

Після завершення пільгового періоду оподаткування криптовалют відбуватиметься за стандартною ставкою для інвестиційних доходів: 18% ПДФО плюс 5% військового збору.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами