26 серпня 2025, 16:20

В Україні з 28 серпня втратить чинність Господарський кодекс. Що далі

Із втратою чинності Господарського кодексу починається трирічний перехідний період реформи, і це буде своєрідний «м'який старт» реформи. Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства юстиції.

Із втратою чинності Господарського кодексу починається трирічний перехідний період реформи, і це буде своєрідний «м'який старт» реформи.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Міністерство нагадує, що 28 серпня вводиться в дію закон «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб». Унаслідок чого Господарський кодекс втратить чинність.

«Протягом перших шести місяців перехідного періоду суб'єкти управління об'єктами державної власності мають ухвалити рішення про перетворення державних підприємств на акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю», — зазначає міністерство.

У разі, якщо таке рішення не буде ухвалено у встановлений строк, уряд ухвалює рішення про передачу єдиного майнового комплексу відповідного державного підприємства до сфери управління Фонду державного майна України.

Фонд державного майна протягом року з дня оформлення передачі приймає рішення про припинення підприємства або про приватизацію його єдиного майнового комплексу.

«Крім того, Закон передбачає реформування інститутів права господарського відання та права оперативного управління, які до його ухвалення становили основу правового режиму майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки», — йдеться в повідомленні.

Після завершення реформ правовий режим майна таких суб'єктів становитиме право власності або узуфрукт державного майна (особисте безоплатне володіння та користування).

Також міністерство зазначає, що реформа торкнеться і підприємств комунальної та приватної форм власності, організаційно-правові форми яких мають зазнати змін.

З дня введення в дію Закону забороняється створення юридичних осіб в організаційно-правових формах державних, комунальних, спільних комунальних підприємств, а також приватних, іноземних, дочірніх підприємств, підприємств об'єднання громадян та підприємств споживчої кооперації.

«Через три роки з дня введення в дію Закону забороняється внесення змін до відомостей про державні підприємства (державні комерційні підприємства, казенні підприємства), комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», — ідеться в повідомленні.

Окрім державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом перетворення або ліквідації та пов'язаних із цим змін до відомостей про юридичну особу, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, пов'язаних зі зміною керівника юридичної особи, або державної реєстрації зміни складу комісії з припинення, голови комісії або ліквідатора, керівника припинення.

А також — державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, пов'язаних з передачею єдиного майнового комплексу державного підприємства до сфери управління Фонду державного майна України, та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, пов'язаних з відкриттям провадження у справі про банкрутство такої юридичної особи.

У частині регулювання відносин щодо створення та діяльності товариств, заснованих приватними суб'єктами, слід звертатися до спеціальних законів, наприклад до законів «Про акціонерні товариства» та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», йдеться у роз'ясненні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
