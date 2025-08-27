БТІ змінює умови роботи: на довідку доведеться чекати місяць і заплатити за неї більше

У столичному БТІ — небувалий ажіотаж. Як розповіли «Мінфіну» київські нотаріуси, Бюро технічної інвентаризації повідомило, що «припиняє видавати інформаційні довідки в рамках раніше встановлених термінів (5−10 днів). Новий термін — місяць». У БТІ пояснюють таке рішення великим напливом відвідувачів і зростанням навантаження на співробітників. Також зросли тарифи на оформлення інформаційних довідок.

Новий цінник, за словами одного з нотаріусів, «просто захмарний». «Якщо йдеться про квартиру до 30 квадратних метрів, то доведеться заплатити 3 600 гривень. При цьому сама інвентаризація до цієї суми не входить — лише підготовча робота», — каже співрозмовник «Мінфіну».

Ми вже писали, що Міністерство юстиції закликало громадян переоформити свої права на нерухомість, які виникли до 2012 року. Це необхідно для внесення інформації до Реєстру майнових прав. Як зазначили у Мін'юсті, «паперові» дані у БТІ надто ненадійні, особливо в умовах воєнного часу.

У зв'язку із цим у профільних колах уже заговорили про те, що нинішній ажіотаж є наслідком заклику Мін'юсту переоформлювати нерухомість. А дехто навіть припустив: мовляв, БТІ хочуть закрити, а дані, внесені до держреєстру, будуть для громадян безкоштовними.

«Мінфін» розбирався, що відбувається навколо БТІ, і головне — як це позначиться на власниках нерухомості, яким потрібно отримувати довідки з Бюро технічної інвентаризації.

Чекати — не менше місяця

У столичному БТІ змінили умови роботи із відвідувачами. Останнім часом різко зросли терміни надання довідок. Якщо раніше отримати інформаційну довідку можна було протягом 3−10 днів, то тепер дедалі частіше виставляють новий термін — до місяця.

«Кажуть, що завалені запитами щодо знищеного та пошкодженого майна та соціально важливою роботою з військовими, тому інакше не можуть. При цьому вже є факти відмови у видачі довідок державним реєстраторам та нотаріусам. Без техпаспорта на нерухомість взагалі відмовляються видавати документи», — розповів «Мінфіну» один із столичних нотаріусів.

Голова адвокатського об'єднання «Кравець та партнери» Ростислав Кравець припустив, що підвищене навантаження на БТІ також може бути пов'язане із періодом відпусток. «Багато громадян намагаються використати цей час, щоб „побігати інстанціями“, а в Бюро працюють менше фахівців, оскільки багато хто пішов у відпустку. Це лише посилює ажіотаж», — каже він.

У ситуацію втрутилася Нотаріальна палата. Як стало відомо «Мінфіну», вони планують подати звернення до АМКУ, а також збирають відмови у наданні довідок, щоб підготувати скарги від імені громадян. Також представники Нотаріальної палати зустрілися з керівництвом КМДА, але, як розповіли «Мінфіну» нотаріуси, «результату поки що немає, для їхніх держреєстраторів БТІ запровадило такі самі правила».

Тобто поки що особливих зрушень у вирішенні питання немає. І скільки ще громадянам доведеться «брати в облогу» БТІ — незрозуміло.

Як пояснила столичний рієлтор та юрист Ірина Луханіна, «якщо ви придбали нерухомість до 2012 року, то зараз, щоб її продати чи здійснити будь-які інші нотаріальні дії, ви повинні обов'язково отримати у БТІ юридичну довідку про те, що нерухомість справді зареєстрована на вас.

Без цієї довідки нотаріуси просто не візьмуться проводити угоду щодо вашого об'єкту. Крім того, для реєстрації нерухомості, права на які отримані до 2012 року, у держреєстрі прав власності необхідно отримати техпаспорт нового зразка (їх також видають у БТІ).

До Бюро технічної інвентаризації необхідно звертатись і громадянам, нерухомість яких була пошкоджена або знищена внаслідок ворожих атак. Тобто затримки з видачею довідок для багатьох киян можуть спричинити зрив угод купівлі-продажу або зволікання з оформленням державної компенсації за пошкоджене майно.

У Київському міському БТІ, куди «Мінфін» звернувся за поясненнями, відмовилися надавати офіційні коментарі. Але, зателефонувавши до Бюро як звичайні відвідувачі, ми дізналися, що інформаційну довідку зараз справді швидко не зробити — треба орієнтуватися на термін до місяця, що пов'язано із високим завантаженням фахівців, — пояснили нам у БТІ.

Нові цінники

Але довгі терміни — не єдине «нововведення». Нещодавно столичне БТІ оприлюднило ще й нові цінники на свої послуги. Вони в рази вищі за колишні.

«Якщо раніше юридичну довідку з терміном оформлення 5 днів можна було отримати, заплативши близько 500 гривень, то зараз така сама коштуватиме 2 200 гривень. Якщо йдеться про місячний термін видачі (а на сьогодні це, по суті, єдиний реальний термін), доведеться заплатити від 1 100 гривень», — каже Луханіна.

Але йдеться далеко не про повний пакет документів, а лише про «підготовчі роботи з наданням архівної інформації щодо реєстрації». Зазвичай, потрібна ще й технічна інвентаризація, тобто комплексна послуга від БТІ. На неї цінники ще вищі.

У «прайсі» від БТІ зазначено, що з 18 серпня 2025 року діють такі тарифи на технічну інвентаризацію об'єкта площею до 30 квадратних метрів та надання архівної інформації щодо реєстрації:

із строком видачі до 1 доби — 5 400 гривень;

до 3 робочих днів — 3 600 гривень;

до 5 робочих днів — 2 700 гривень;

до 10 робочих днів — 1 890 гривень;

1 місяць — 1 800 гривень.

Інвентаризація та надання інформації щодо об'єкта площею від 31 до 59 квадратів коштує, залежно від термінів видачі документів, від 1 900 (термін — 1 місяць) до 5 700 гривень.

Якщо ви власник об'єкту від 60 до 100 квадратів, доведеться заплатити від 2 000 до 6 000 гривень. Документи на нерухомість від 101 до 150 квадратів потягнуть на 2 100 — 6 300 гривень тощо.

Максимальний цінник — на технічну інвентаризацію садового (дачного) будинку площею від 501 до 999 квадратів — 7 300 — 14 600 гривень. Щоправда, наразі платежі за максимальними ставками не беруть, оскільки терміни виготовлення документації менші за місяць недоступні.

Зазначимо, що київське БТІ переглядає тарифи вже вдруге протягом літа. Так, у червні на видачу інформаційної довідки, що підтверджує реєстрацію прав власності, встановили цінник від 452,88 гривень, плюс 50,62 гривні доплати за кожного співвласника (якщо термін виготовлення документа 1 місяць), до 905,76 гривень, плюс доплата за кожного співвласника у 101,24 гривні (термін — 3 робочих дні).

При цьому нині БТІ готує приємні новації для власників пошкодженого майна — довідки для них будуть безкоштовними.

Чи можна оформити документи в обхід БТІ?

Технічною інвентаризацією майна займаються не лише комунальні, а й приватні БТІ. В Інтернеті та соцмережах є десятки пропозицій про виготовлення документів на нерухомість «без черги та тяганини».

«Мінфін» зв'язався із декількома конторами та запитав їх про умови отримання документів.

У компанії LexStatus відразу ж сказали, що інформаційних довідок про право власності на нерухомість не дають. «Оформляти такі довідки можуть лише комунальні БТІ. Ми ж можемо провести саму технічну інвентаризацію», — повідомили в компанії. Вартість інвентаризації квартири площею 50 квадратних метрів без попередніх перепланувань — 1 600 гривень, терміни її проведення — 4 робочих дні.

У приватному Київському бюро технічної інвентаризації інвентаризацію такої ж квартири у 50 квадратів беруться зробити за 2 робочих дні та 2 500 гривень.

Для порівняння: за новими прайсами комунального столичного БТІ, технічна інвентаризація об'єкта площею від 31 до 59 квадратів, плюс надання інформації про реєстрацію в строки до 5 робочих днів, коштує 2 850 гривень, а до 3 робочих днів — 3 800 гривень.

Інакше кажучи, провести технічну інвентаризацію у приватних спеціалістів зараз швидше та дешевше, ніж у комунальному БТІ.

Щодо інформаційної довідки про право власності, то в приватних конторах у телефонному режимі відмовилися навіть обговорювати можливість «домовитися» через них про прискорення процесу в комунальному БТІ. Мовляв, це просто неможливо.

Але, як стало відомо «Мінфіну» зі своїх джерел, деякі приватні контори все ж таки мають зв'язки в БТІ і готові посприяти «прискоренню» процесу. «Такса» залежить від термінів, і вона останнім часом також помітно зросла.

«Якщо раніше можна було доплатити 50 доларів і отримати довідку без тяганини за три дні, то зараз, щоб оформити в такий термін, доведеться віддати не менше 200−300 доларів», — каже наше джерело.

Як далі працюватимуть Бюро?

Проблеми з БТІ спровокували появу маси чуток у профільній спільноті. Мовляв, Бюро взагалі збираються «прикрити», архівні дані — оцифрувати і внести до держреєстру, доступ до якого буде або безкоштовним, або для нотаріусів — за помірну плату.

Отримати докази на користь цієї версії «Мінфіну» не вдалося.

Ростислав Кравець вважає її сумнівною. «Державі немає сенсу «розганяти» БТІ, оскільки вони є власниками архівів про нерухомість, права на які отримані до 2012 року.

Ці дані зараз поступово переносяться до електронного держреєстру прав власності, але для громадян перереєстрація нерухомості не є обов'язковою, багато хто проводить її, тільки вчиняючи нотаріальні дії з об'єктами, скажімо, продаючи їх чи оформлюючи у спадок.

Але безліч даних залишається в «паперових» архівах. Можна припустити, що влада задумалася про створення нової структури, яка візьме на себе повноваження БТІ, але, якщо це й так, цей процес навряд чи буде швидким. Тож у найближчому майбутньому Бюро технічної інвентаризації нікуди не подінуться", — вважає Кравець.