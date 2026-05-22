Борги водоканалів за електроенергію перевищили 10 млрд грн: більшість припадає на два підприємства

Заборгованість українських водоканалів за спожиту електроенергію станом на кінець 2025 року перевищила 10 млрд грн. Про це повідомляє профільне видання ExPro з посиланням на дані НКРЕКП.

Зазначається, що загальний борг підприємств централізованого водопостачання та водовідведення сягнув 10,2 млрд грн станом на 31 грудня 2025 року.

При цьому близько 85% усієї заборгованості сформували лише два підприємства:

Харківводоканал

Компанія «Вода Донбасу».

У НКРЕКП зазначають, що основна частина боргів припадає на великі підприємства, які працюють у регіонах, що найбільше постраждали внаслідок бойових дій.

Рівень розрахунків

Водночас частина водоканалів зберігає високий рівень розрахунків за електроенергію. За підсумками 2025 року 31 підприємство забезпечило оплату понад 95% вартості спожитої електроенергії.

Середньозважений рівень розрахунків ліцензіатів НКРЕКП за електроенергію у 2025 році становив 87%.

Деякі підприємства навіть перевищили 100% рівень оплати. Зокрема, Нікопольське ВУВКГ та Чернігівводоканал розрахувалися на 108%, а Житомирводоканал — на 107%.