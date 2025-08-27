Multi від Мінфін
27 серпня 2025, 16:20

Кабмін підтримав законопроєкт щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи

27 серпня 2025 року Кабмін схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи». Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

27 серпня 2025 року Кабмін схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи».
Фото: depositphotos

Чому це важливо

Ухвалення цього законопроєкту є важливим кроком до гармонізації податкового законодавства з європейськими нормами та виконання Україною зобов’язань кандидата на членство в ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Документ розроблено для виконання міжнародних зобов’язань перед МВФ, а також на виконання Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7) і модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ.

Ухвалення закону забезпечить передумови для приєднання України до глобальної системи обміну даними щодо доходів, отриманих через цифрові платформи (таких як Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo тощо).

Інформація про доходи користувачів цифрових платформ, податкових резидентів України, буде надходити до ДПС як від операторів платформ, так і від іноземних податкових органів. Платникам, доходи яких підпадають під нові умови, здебільшого не потрібно буде подавати окремі декларації, податковим агентом виступатиме оператор цифрової платформи.

Ключові зміни щодо оподаткування

Для доходів фізичних осіб — підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5%, якщо:

  • відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього;
  • такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;
  • річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн станом на 01.01.2025);
  • відсутня торгівля підакцизними товарами.

Загальна ставка ПДФО залишається 18% для всіх, хто не відповідає вказаним умовам (наприклад, має найманих працівників, не відкрив окремий рахунок, є самозайнятою особою).

Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2 тис. євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року — 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом.

Це означає, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим тягарем.

Переваги нових правил

Для суспільства: підвищення довіри до податкової системи завдяки відповідності міжнародним стандартам.

Для бізнесу і платників: спрощення адміністрування та зменшення ризиків щодо податкового контролю (перевірок) з боку податкових органів для користувачів і операторів платформ.

Для держави: посилення боротьби з тіньовою економікою через підвищення рівня прозорості доходів.

Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
neverice
neverice
27 серпня 2025, 16:26
#
«Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року — 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом»
Таки додали цей пункт. Абсолютній більшості доволі складно перевищити цей поріг. І якщо це реально якісь власні б/у речі, то завжди можна скористатись акаунтом чоловіка/дружини, що без зусиль збільшує поріг вдвічі.
+
0
zevs1
zevs1
27 серпня 2025, 17:33
#
Государство засунет свою лапу в карман каждого Украинца и вытащит максимум для благополучия чиновников.
