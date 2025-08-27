Активи НБУ зросли на 3%: Нацбанк опублікував фінансову звітність за перше півріччя

Національний банк України (НБУ) оприлюднив консолідовану фінансову звітність за перше півріччя 2025 року, яка свідчить про значне зростання основних показників.

Зростання активів та резервів

За підсумками першого півріччя, загальний обсяг активів НБУ збільшився на 3%, досягнувши 2,791 трлн грн. Це зростання відбулося переважно завдяки збільшенню активів в іноземній валюті, зокрема:

Обсяг авуарів у СПЗ (спеціальних правах запозичення) зріс на 54% до 71,8 млрд грн.

Кошти та депозити в іноземній валюті зросли на 10% до 534 млрд грн.

Міжнародні резерви, якими управляє НБУ, також зросли на 3%, досягнувши $45,1 млрд (порівняно з $43,8 млрд на кінець 2024 року).

Зміни у зобов'язаннях та капіталі

Обсяг зобов'язань НБУ становить 2 171 млрд грн (78% від активів). Основні зміни включають:

Збільшення коштів державних та інших установ на 35% до 375,2 млрд грн.

Зменшення зобов'язань за кредитами МВФ на 34% до 34,8 млрд грн.

Власний капітал НБУ зріс на 9% до 619 млрд грн, переважно завдяки накопиченню прибутку поточного року. Консолідований фінансовий результат за півріччя становив 51,2 млрд грн. Найбільший вплив на прибуток мали операції з фінансовими інструментами, які принесли 25,6 млрд грн.

Перерахування прибутку до держбюджету

Важливо зазначити, що поточний прибуток не є остаточною сумою для перерахування до державного бюджету. Остаточна сума буде сформована за підсумками всього 2025 року та перерахована у 2026 році. Нагадаємо, що у 2025 році НБУ вже перерахував до держбюджету частину прибутку за 2024 рік у розмірі 84,158 млрд грн.