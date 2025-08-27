Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
27 серпня 2025, 19:03

Активи НБУ зросли на 3%: Нацбанк опублікував фінансову звітність за перше півріччя

Національний банк України (НБУ) оприлюднив консолідовану фінансову звітність за перше півріччя 2025 року, яка свідчить про значне зростання основних показників.

Національний банк України (НБУ) оприлюднив консолідовану фінансову звітність за перше півріччя 2025 року, яка свідчить про значне зростання основних показників.
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання активів та резервів

За підсумками першого півріччя, загальний обсяг активів НБУ збільшився на 3%, досягнувши 2,791 трлн грн. Це зростання відбулося переважно завдяки збільшенню активів в іноземній валюті, зокрема:

  • Обсяг авуарів у СПЗ (спеціальних правах запозичення) зріс на 54% до 71,8 млрд грн.
  • Кошти та депозити в іноземній валюті зросли на 10% до 534 млрд грн.

Міжнародні резерви, якими управляє НБУ, також зросли на 3%, досягнувши $45,1 млрд (порівняно з $43,8 млрд на кінець 2024 року).

Зміни у зобов'язаннях та капіталі

Обсяг зобов'язань НБУ становить 2 171 млрд грн (78% від активів). Основні зміни включають:

  • Збільшення коштів державних та інших установ на 35% до 375,2 млрд грн.
  • Зменшення зобов'язань за кредитами МВФ на 34% до 34,8 млрд грн.

Власний капітал НБУ зріс на 9% до 619 млрд грн, переважно завдяки накопиченню прибутку поточного року. Консолідований фінансовий результат за півріччя становив 51,2 млрд грн. Найбільший вплив на прибуток мали операції з фінансовими інструментами, які принесли 25,6 млрд грн.

Перерахування прибутку до держбюджету

Важливо зазначити, що поточний прибуток не є остаточною сумою для перерахування до державного бюджету. Остаточна сума буде сформована за підсумками всього 2025 року та перерахована у 2026 році. Нагадаємо, що у 2025 році НБУ вже перерахував до держбюджету частину прибутку за 2024 рік у розмірі 84,158 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
