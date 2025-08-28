Скільки можна буде заробити на банківському депозиті у вересні

На депозитному ринку намітилося пожвавлення. За останні два тижні відразу шість банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн переглянули дохідність вкладів для приватних клієнтів. Про те, скільки зараз можна заробити у невеликому банку на депозиті, та на яку дохідність розраховувати у вересні, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Наразі депозитні ставки рухаються в різних напрямках.

Ідея Банк підвищив дохідність гривневих депозитів на 6 місяців на 0,5 в.п. — до 17% річних.

Таскомбанк збільшив заробітки приватних клієнтів за всією лінійкою вкладів у гривні на 0,1 в.п. Тепер на депозиті на 12 місяців тут можна заробити 16,1% річних, на 9 місяців — 15,85% річних, на 6 місяців — 15,6% річних, на 3 місяці — 15,1% річних.

Альянс Банк порізав дохідність всіх своїх гривневих строкових депозитів: на 0,25 в.п. схудли відсотки за вкладами на рік (до 14,25% річних), на 6 та 3 місяці (до 14,75% річних). Дохідність депозитів в нацвалюті на 9 місяців знизилася на 0,15 в.п. — до 15,35% річних. Банк також зменшив на 0,15 в.п. дохідність вкладів у доларі на 6 та 3 місяців — до 0,7% річних.

Восток Банк зменшив на 1.в.п. — до 15,5% річних — відсотки за гривневими вкладами на 6 місяців.

Радабанк на 0,25 в.п. знизив дохідність депозитів в доларі на 12 та 3 місяці, і тепер платить за ними 2,25% річних і 2% річних відповідно. На 0,15 в.п. — до 2,35% — тут зменшено також дохідність депозитів у доларі на 9 місяців.

МТБ Банк зменшив заробітки своїх приватних клієнтів на євровкладах. На 0,2 в.п. банк порізав дохідність депозитів на 12 і 9 місяців, і тепер платить за ними 0,7% річних та 0,6% річних відповідно. На 0,15 в.п. знижено ставки за вкладами на 6 місяців (до 0,55% річних) та 3 місяці (до 0,4% річних).

Що говорить про дохідність депозитів НБУ

Національний банк завжди закликав банкірів активніше залучати кошти населення на строкові гривневі депозити, в тому числі пропонуючи привабливі ставки за ними. Адже таким чином зв'язується грошова маса та зменшується інфляційний тиск.

Нині ж регулятор вважає дохідність банківських депозитів достатньою, аби захистити заощадження від інфляційного знецінення.

«Так, у багатьох банках сьогодні пропонуються гривневі депозити строком на 3−12 місяців із дохідністю 13−16% річних (після оподаткування це близько 10−12%). Згідно з опитуваннями, упродовж наступних 12 місяців громадяни очікують інфляцію на рівні близько 10−11%. Тож вкладники не бояться інвестувати в гривневі активи, адже вважають, що інфляція буде нижчою, ніж дохідність депозитів і ОВДП», — зазначає регулятор.

Прогноз дохідності депозитів на вересень

Очікують на поступове сповільнення інфляції й фінансисти. А тому у вересні банки особливо не підвищуватимуть дохідність за гривневими депозитами та вкладами, обмежуючись разовими акціями, за необхідності набрати додаткові ресурси під конкретні програми вкладень або для підтримки існуючої бази фондування.

Рівень ставок за гривневими депозитами фізосіб у вересні у банках із вітчизняним капіталом перебуватиме в межах:

3 місяці — до 14,5−17% річних,

6 місяців — до 14,6−16,5% річних,

9 місяців — до 15,7−17% річних,

12 місяців — до 15,5−17% річних.

Держбанки та «дочки» іноземців традиційно даватимуть на 1−3,5% річних менше за кожним із перерахованих вище строків.

За валютними депозитами ставки поки що особливо не зміняться. Частина банків знизять їх на тлі попередніх та майбутніх знижень ставок ЄЦБ та перспективи їхнього зниження у вересні Федрезервом США. Ставки за валютними депозитами та вкладами у вересні в переважній кількості фінустанов залишаться в межах від 0,1% до 1,3−1,5% річних у євро та від 0,1% до 2% річних у доларі.

Докладніше про те, як змінюватимуться дохідність депозитів, вартість кредитів та інших банківських продуктів у вересні, можна почитати тут.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.08.2025−25.08.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.08.2025−25.08.2025.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.08.2025−25.08.2025.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.