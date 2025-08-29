ЄС розглядає новий механізм використання заморожених активів рф для відбудови України

Європейська комісія розробляє нову схему, яка дозволить використати майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування відбудови України. План передбачає переміщення коштів у ризиковіші інвестиції, щоб генерувати вищий прибуток для Києва. Про це повідомляє Politico з посиланням на свої джерела.

Також розглядається як перший крок до можливої повної конфіскації активів, на чому наполягають деякі країни-члени ЄС, зокрема Естонія та інші країни Балтії. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що робота над цим питанням активно просувається.

Обговорення цього питання відбудеться у суботу, 30 серпня, під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн ЄС у Копенгагені.

Переваги нового фонду

Запропонована схема передбачає створення спеціального фонду, який би дозволив:

Отримати вищий дохід. Перевести активи з низькоприбуткових рахунків у ризиковіші інвестиції.

Обійти вето. Нова структура дозволить уникнути політичних перешкод, зокрема можливого вето з боку проросійських урядів (як-от Угорщини), яке може заблокувати продовження санкцій.

Спільна відповідальність. Фонд може бути відкритим для участі країн «Великої сімки» (G7), що допоможе розподілити юридичні та фінансові ризики між учасниками.

Застереження та суперечність

Цей план є компромісом, оскільки більшість країн ЄС, включаючи Німеччину, Італію та Бельгію, виступають проти повної конфіскації активів. Вони побоюються негативних юридичних та фінансових наслідків для світового ринку.

Бельгія, де базується фінансова установа Euroclear, що зберігає більшість російських активів, особливо занепокоєна цим питанням. Вона наполягає, щоб інші країни ЄС розділили відповідальність за можливі збитки.

Наразі Україна стикається з бюджетним дефіцитом у 8 млрд євро на 2026 рік, тому ЄС активно шукає нові шляхи фінансування, особливо в умовах обмежених власних бюджетів та невизначеності щодо подальшої підтримки з боку США.