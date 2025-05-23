Українців просять пояснити доходи: Податкова розіслала тисячі листів
Головне за тиждень: Листи від податківців, Фонд відбудови та прогноз курсу долара
За три тижні березня 2025 року більше ніж 3 тисяч осіб отримали понад 162,7 млн грн через 97,5 тис. грошових переказів. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. Про це свідчать результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій Державної податкової служби (ДПС).
Україна та США запустили спільний Інвестиційний фонд відбудови
У п’ятницю, 23 травня, Україна та США запустили спільний Інвестиційний фонд для відбудови нашої країни.
Железняк: Крипту ми контролювати не зможемо. Податки — для тих, хто хоче працювати «по-білому»
Буде крипторезерв в Україні чи ні, коли парламент може приступити до розгляду законопроєкту про оподаткування крипти. Ці питання «Мінфін» поставив одному з безпосередніх учасників законотворчих процесів Ярославу Железняку, першому заступнику голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Біткоїн б'є всі рекорди: ціна перевищила $111 тисяч
У четвер, 22 травня, вранці перша криптовалюта встановила новий історичний максимум, перевищивши позначку в $111 000.
У Європі електроенергію віддають «з доплатою»: що буде з ціною на струм в Україні
У Європі впали ціни на електрику. За даними Євростату, загалом у ЄС зафіксовано падіння на 2,8%. Але, наприклад, в Іспанії цінник на електроенергію знизився відразу на 48%, у Франції — на 45%. Українські енергетики запевняють, що тарифи на струм треба підвищувати. «Мінфін» розбирався, що відбувається на вітчизняному ринку електроенергії, та скільки за неї доведеться платити людям та бізнесу.
НБУ назвав топ-10 найприбутковіших банків
Платоспроможні банки України за перший квартал 2025 року отримали 39,964 млрд гривень прибутку, що на 0,2% більше, ніж минулого року. Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний Приватбанк, який заробив 16,889 млрд гривень.
Кабмін дозволив отримувати пенсії в будь-якому банку ВПО, українцям за кордоном та на ТОТ
Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку.
МВФ почав перегляд програми EFF для України
Міжнародний валютний фонд розпочав восьмий перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що може принести $487,4 мільйона фінансування. Установча зустріч між командами НБУ, Міністерства фінансів і МВФ відбулася дистанційно 19 травня.
Українські банки збільшують кредитні ліміти, їх клієнти — борги: як це впливає на економіку
Заборгованість населення за кредитами сягнула 159 млрд грн. За рік ця сума зросла на 39%. Такі дані наводить Національний банк. За його оцінками, левова частка цих кредитів припадає на незабезпечені позики, до яких належить і використання кредитних лімітів. Зазвичай, пожвавлення кредитування населення подається, як ознака покращення економіки.
Яким буде курс долара у найближчі три роки: у Мінекономіки дали прогноз
Перший заступник голови парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Мінекономіки, підготовлений у квітні 2025 року.
Україна перейшла на бензин Е5: що відбувається з цінами, якістю палива та заправками
Український ринок автопалива вже декілька тижнів працює за новими правилами, які встановлюють норму обов'язкового вмісту біокомпонентів у бензині А-95. «Мінфін» розбирався, чи справдилися негативні прогнози: що відбувається з бензином, і чи правда, що на деяких АЗС він перетворився на «гримучу суміш».
Нацбанк не поспішає змінювати курсоутворюючу валюту на євро
Національний банк України поки лише досліджує можливість переходу з долара США на євро як основної курсоутворюючої валюти, але конкретних рішень із цього приводу немає.
ЄК погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%, у 2026 — до 4,7%
Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2,0% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році — відповідно до 4,7% з 5,9%. У 2025 році прогнозується подальше уповільнення економічної активності до 2,0%, оскільки війна продовжує чинити значний тиск на виробничі потужності та ділові настрої в Україні.
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