Головне за тиждень: Листи від податківців, Фонд відбудови та прогноз курсу долара

За три тижні березня 2025 року більше ніж 3 тисяч осіб отримали понад 162,7 млн грн через 97,5 тис. грошових переказів. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. Про це свідчать результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій Державної податкової служби (ДПС).

Україна та США запустили спільний Інвестиційний фонд відбудови

У п’ятницю, 23 травня, Україна та США запустили спільний Інвестиційний фонд для відбудови нашої країни.

Железняк: Крипту ми контролювати не зможемо. Податки — для тих, хто хоче працювати «по-білому»

Буде крипторезерв в Україні чи ні, коли парламент може приступити до розгляду законопроєкту про оподаткування крипти. Ці питання «Мінфін» поставив одному з безпосередніх учасників законотворчих процесів Ярославу Железняку, першому заступнику голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Біткоїн б'є всі рекорди: ціна перевищила $111 тисяч

У четвер, 22 травня, вранці перша криптовалюта встановила новий історичний максимум, перевищивши позначку в $111 000.

У Європі електроенергію віддають «з доплатою»: що буде з ціною на струм в Україні

У Європі впали ціни на електрику. За даними Євростату, загалом у ЄС зафіксовано падіння на 2,8%. Але, наприклад, в Іспанії цінник на електроенергію знизився відразу на 48%, у Франції — на 45%. Українські енергетики запевняють, що тарифи на струм треба підвищувати. «Мінфін» розбирався, що відбувається на вітчизняному ринку електроенергії, та скільки за неї доведеться платити людям та бізнесу.

НБУ назвав топ-10 найприбутковіших банків

Платоспроможні банки України за перший квартал 2025 року отримали 39,964 млрд гривень прибутку, що на 0,2% більше, ніж минулого року. Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний Приватбанк, який заробив 16,889 млрд гривень.

Кабмін дозволив отримувати пенсії в будь-якому банку ВПО, українцям за кордоном та на ТОТ

Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку.

МВФ почав перегляд програми EFF для України

Міжнародний валютний фонд розпочав восьмий перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що може принести $487,4 мільйона фінансування. Установча зустріч між командами НБУ, Міністерства фінансів і МВФ відбулася дистанційно 19 травня.

Українські банки збільшують кредитні ліміти, їх клієнти — борги: як це впливає на економіку

Заборгованість населення за кредитами сягнула 159 млрд грн. За рік ця сума зросла на 39%. Такі дані наводить Національний банк. За його оцінками, левова частка цих кредитів припадає на незабезпечені позики, до яких належить і використання кредитних лімітів. Зазвичай, пожвавлення кредитування населення подається, як ознака покращення економіки.

Яким буде курс долара у найближчі три роки: у Мінекономіки дали прогноз

Перший заступник голови парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Мінекономіки, підготовлений у квітні 2025 року.

Україна перейшла на бензин Е5: що відбувається з цінами, якістю палива та заправками