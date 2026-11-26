Група компаній «БЛУМІ», яка виробляє туалетний папір, серветки та іншу санітарно-гігієнічну продукцію під брендом «Сніжна Панда», оголосила про припинення виробництва в Україні. Причиною стало знищення виробничих приміщень та обладнання внаслідок російських атак. Останній удар по підприємству відбувся 25 листопада 2026 року. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на заяву компанії.

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П'ята атака стала останньою для виробництва

За інформацією компанії, російські війська вп'яте атакували її виробничі потужності. Внаслідок останнього удару обладнання зазнало пошкоджень, які унеможливлюють його відновлення.

«Вчора сталася п'ята та остання атака на наше підприємство. Люди не постраждали. Виробниче обладнання, на жаль, не підлягає відновленню», — йдеться в повідомленні виробника.

У компанії пояснили, що через знищення виробничих приміщень та обладнання група «БЛУМІ» змушена припинити випуск продукції в Україні.

Рішення стосується не лише «Сніжної Панди», а й інших брендів групи: «Ніжний дотик», Zoo Zoo, Helper та Helper Professional.

Росія неодноразово атакувала підприємство

Першого масштабного удару по виробничо-складському комплексу в Одеській області російські війська завдали 1 липня 2026 року.

Тоді внаслідок ракетної атаки та пожежі було знищено частину виробничих і складських приміщень. Компанія розпочала відновлення роботи, однак через пошкодження логістики частина її продукції тимчасово зникла з полиць українських магазинів.

У серпні виробник попереджав про перебої з постачанням окремих товарів.

22 вересня підприємство знову зазнало російського удару. Тоді повністю знищили складський комплекс компанії.

Після чергової атаки 25 листопада виробник заявив, що більше не має можливості продовжувати виробництво в Україні.

Що відомо про виробника «Сніжної Панди»

ТОВ «Блумі» працює на українському ринку з 2012 року та спеціалізується на виробництві санітарно-гігієнічної продукції.

Підприємство випускало туалетний папір, паперові рушники та серветки з імпортованої целюлозної паперової основи.

Виробничі потужності групи розташовувалися в місті Теплодар Одеської області. Крім паперових виробів, компанія виготовляла мийні та дезінфекційні засоби.