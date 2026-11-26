Чорна п’ятниця — один із найкращих моментів року для великих покупок. А цього разу у користувачів Trustee Plus з’явиться додатковий стимул не відкладати заплановані придбання: сервіс розіграє повне повернення коштів серед тих, хто долучиться до святкової акції.

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З 27 до 29 листопада 2026 року користувачі Trustee Plus зможуть взяти участь у розіграші 100% кешбеку. Десять переможців отримають назад усю суму, витрачену на покупки за допомогою сервісу протягом трьох днів акції.

Участь у розіграші не залежить від кількості транзакцій. Можна зробити одну покупку або скористатися нагодою протягом усіх вихідних. У будь-якому разі до підсумкової суми кешбеку переможця зарахують усі відповідні витрати за акційний період.

«Кількість покупок не обмежена. Участь можна взяти навіть з однією транзакцією, а всі покупки, здійснені протягом акційного періоду, будуть враховані незалежно від того, чи відбулася реєстрація до або після першої покупки. Головне — це підтвердити участь у розіграші до завершення акції», — розповів Іван Орденко, Head of Partnerships & Marketing в Trustee Plus.

Як долучитися до розіграшу?

Щоб стати одним із потенційних переможців, потрібно виконати кілька простих кроків:

Відкрити застосунок Trustee Plus. Знайти в розділі «Новини» публікацію про акцію до Black Friday. Підтвердити свою участь у розіграші. Здійснювати покупки за допомогою Trustee Plus з 27 до 29 листопада 2026 року.

Зверніть увагу: покупки, здійснені до моменту реєстрації, також враховуються. Проте підтвердити участь необхідно обов’язково до завершення акції 29 листопада.

Десятьох переможців визначать випадковим чином. Результати опублікують в офіційних соціальних мережах Trustee протягом 10 днів після завершення розіграшу. Кожен переможець додатково отримає сповіщення в застосунку.