Замість А-95 — Е5: з 1 травня на всіх АЗС продаватимуть бензин зі спиртом

З 1 травня змінюються законодавчі вимоги до бензину. Тепер у ньому обов'язково має бути не менше 5% біоетанолу. «Мінфін» розбирався, як «спирт у бензині» позначиться на цінниках на АЗС та автомобілях українців.

Закон, який прописує це нововведення, парламент ухвалив ще минулого року, але для адаптації ринку депутати тоді передбачили перехідний період.

На перший погляд, нічого страшного в наявності біоетанолу в бензині немає. «В ЄС вже давно діє схожа норма, і паливо, яке завозиться до нас із Європи, вже містить «зелену» добавку, — каже керівник спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев.

Вважається, що невелика частка біоетанолу в паливі робить бензин «чистішим», що благотворно діє на екологію. Власне, в рамках адаптації українського законодавства до європейського й була прийнята ця норма.

Втім, в українських реаліях можливі не зовсім приємні для водіїв нюанси.

«Якість палива зараз фактично не контролюється, що відкриває великі можливості для різних «експериментів» із бензином, тим паче, що додавати біоетанол продавцям вигідно за ціною (спирт набагато дешевший за чистий бензин).

Якщо ж норми присадок будуть перевищені або стануть «бодяжити» з неякісним біоетанолом, автовласники це відразу помітять — скоротиться період їзди без ремонту, можуть виходити з ладу різні системи машини тощо", — пояснив «Мінфіну» Рябцев.

Багато експертів лякають українців і можливим подорожчанням гарного бензину з добавками висококласного біоетанолу.

Лобізм чи екологія

Закон про обов'язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у транспортній галузі з'явився у Раді ще у 2020 році. Але парламент прийняв його лише 4 червня минулого року. І того ж дня він був підписаний Президентом.

Як зазначено в пояснювальній записці до проєкту цього документа, він розроблений у рамках виконання Національного плану дій щодо відновлюваної енергетики, а також імплементує до вітчизняного законодавства норми європейської Директиви 2009/28/ЄС.

Спочатку проєкт передбачав, що вже з 1 травня 2022 року в бензині на українських АЗС має бути не менше ніж 5% біокомпонентів. Виключення було зроблено лише для бензину А-98 із високим октановим числом (він і так вважається чистішим).

Нововведення мали б поліпшити екологію «за рахунок зменшення обсягів викидів в атмосферу шкідливих речовин, які утворюються під час згорянні палива». Додатково цей закон має посприяти залученню інвесторів, зокрема, іноземних, до сфери виробництва біопалива.

Але проходження цього проєкту в Раді від самого початку стало скандальним. Експерти та активісти звинувачували депутатів у лобіюванні інтересів спиртзаводів, які, нібито, почнуть «зливати» на бензоколонки спирт, забракований горілчаними заводами. Вагомих аргументів на користь цієї версії тоді так і не озвучили.

Проте голосів «за» для ухвалення проєкту довгий час не було. Потім почалася війна, і екологічні проблеми відійшли на другий план. І лише минулого року депутати знову повернулися до цієї ідеї.

Керівник компанії «А-95» Сергій Куюн називає декілька причин, через які депутати узаконили «спирт у бензині».

Перша — екологія. При згоранні спирту викиди менші, ніж при згорянні чистого бензину.

Друга — енергобезпека. В Україні недостатньо власної нафти (і війна цю проблему лише посилила), натомість є багато спиртзаводів та сировини, з якої можна виробляти біопаливо. «Заміщення хоча б частини імпортного пального на спирт — це зниження енергозалежності», — зазначив Куюн.

Третя причина — зобов'язання України перед ЄС щодо імплементації європейських норм у вітчизняне законодавство.

Четверта — пов'язана з експортом зерна, який став складнішим із початком війни. «Переробка в Україні тієї ж кукурудзи на спирт, замість її експорта, може частково вирішити цю проблему», — каже Куюн.

За словами економіста Олексія Куща, розвиток виробництва біопалива, замість експорту агросировини, створює додаткову додану вартість, що йде на користь економіці. Крім того, активізація цього сегмента спростить Україні входження в європейський ринок, адже місцеві фермери виступають проти великого потоку нашого зерна в ЄС, а ось поставки біокомпонентів, якби вони були, такого «відторгнення» не викликали б, оскільки попит на нього в Європі зростає.

У законі прописано, що біокомпоненти мають бути в усіх обсягах автомобільного бензину, які відпускаються з місць оптової та роздрібної торгівлі паливом, за винятком постачань для потреб Міноборони, Держрезерву і для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

Що це означає для водіїв, і як зміняться вартість та якість бензину з 1 травня?

Нові цінники

Біобензин виробляють шляхом змішування на нафтобазах базового бензину, близького за характеристиками до А-92, зі спиртом. Додавати біокомпоненти можуть виробники — європейські чи вітчизняні.

У Європі норма про біокомпоненти в бензині діє вже понад 15 років. Зараз виробники ЄС випускають біобензин стандарту Е10. Але, відповідно до українського законодавства, у нас бензин має бути іншого стандарту — Е5.

«Він не типовий для Європи, тому буде дорожчим у закупівлі. Для виробництва Е5 виробникам потрібно запустити окремі потужності — резервуари, готівкові естакади тощо. За це вони просять з нас додатково 15−25 доларів на тонні. Це плюс 50−80 копійок на літрі. Сподіваюся, у травні через зниження цін на нафту ми отримаємо здешевлення бензину на 3 гривні за літр, тому „біонацінку“ водії не помітять», — прогнозує Куюн.

Власник компанії «Прайм» (імпортер пального) Дмитро Леушкін називає два варіанти забезпечення біопаливом — або завозити готове з Європи, але воно справді може виявитися дорожчим, або «лити тут».

В останньому випадку, за його словами, «розбавляти» бензин спиртом може виявитися дуже вигідно.

«Собівартість літра бензину з наших міні-НПЗ із додаванням спирту становить близько 22 гривень. Для порівняння: імпортне паливо коштує на кордоні 46−48 гривень за літр. Нескладні підрахунки показують, що у місцевих виробників є шанси заробити шалені гроші. Що, за бажання, дасть їм змогу „поділитися“ зі споживачами — дати знижки на пальне», — каже Геннадій Рябцев.

Але, зрозуміло, можливість давати такі знижки з'явиться лише в тому разі, якщо виробники стануть використовувати недорогі спирти, насамперед вітчизняного виробництва, оскільки, за словами Рябцева, висококласний імпортний біоетанол коштує дорого.

«Найімовірніше, українські АЗС розділяться на дві категорії — ті, хто почне закуповувати дорогий імпортний бензин із біоетанолом (цим шляхом можуть піти великі мережі), і ті, хто зробить ставку на недорогу продукцію вітчизняних міні-НПЗ (дрібні регіональні мережі)», — зазначив Рябцев.

Тому на заправках може збільшитися розкид цін на бензин — різниця на літрі може сягати 10 гривень.

Як їздити на біопаливі

Рябцев зазначає, що в українських реаліях вимога про «спирт у бензині» пов'язана з декількома ризиками. Головний — удар по якості палива.

«Проблема в тому, що немає законодавчо затверджених стандартів і регламентів на новий бензин. Це дає виробникам простір для маневру. Інакше кажучи, якщо раніше «бодяжництво» вважалося правопорушенням, то зараз його фактично узаконили.

Ситуацію погіршує відсутність масового моніторингу якості палива на АЗС із боку державних контролюючих органів. А якщо так, то до бензину можна додавати 5% спирту, а можна 10%, або навіть 20% — все на розсуд виробника. Якщо біокомпонент дає змогу заощадити на собівартості, не виключено, що знайдуться охочі «поекспериментувати»", — припустив Рябцев.

За його словами, якщо в бензин додати 5% біоетанолу, то, найімовірніше, на роботі автомобільного двигуна це жодним чином не позначиться. Але ось у разі перевищення цієї норми, можуть бути проблеми, особливо у спеку.

«Паливні системи авто, випущених до 2005 року, взагалі не пристосовані до біопалива. А в разі перевищення норм за вмістом біокомпонентів, може зменшиться термін експлуатації авто між ремонтами (простіше кажучи, машина частіше ламатиметься). Також не виключено розшарування палива, почнуть частіше „горіти“ прокладки, можливе зниження потужності двигуна», — перераховує Рябцев.

«У спирту щільність близько 0,8 г/куб см, у бензину — 0,74. Тому суміш має властивість розшаровуватися, а за 10 днів при зберіганні без руху (наприклад, у ємностях на АЗС) спирт випадає в осад. Тому деякі водії заправлятимуться чистим бензином (верхнім шаром), а деякі — ледь не чистим спиртом. Наслідки для тих, кому не пощастить, плачевні — доведеться їхати на СТО», — пояснив «Мінфіну» Леушкін.

Куюн зазначає, що проблема біоетанолу в тому, що він гігроскопічний, тобто абсорбує воду, після цього бензинова суміш розшаровується і втрачає свої властивості.

«Постачальник може закупити якісний Е5, але, якщо у нього в бензовозі, резервуарі, на нафтобазі чи АЗС є підтоварна вода, — будуть проблеми. Думаю, перші два місяці — травень і червень — будуть сповнені сюрпризів, прокльонів і скарг», — припустив Куюн.

Леушкін додав, що, оскільки спирт у теплу пору року швидко випаровується, деякі АЗС почнуть «накручувати» колонки, тобто недоливати пальне в баки, щоб у такий спосіб компенсувати «летючість» нового пального.

«А можуть, щоб запобігти випаровуванню, взагалі додавати „важку“ хімію, що містить, зокрема, свинець. Це ще гірше, оскільки вкрай небезпечно для здоров'я тих, хто безпосередньо тримає шланг бензоколонки під час заправки», — розповів Леушкін.

Таким чином, із 1 травня на вітчизняному ринку посилиться «розшарування» бензину за якістю і ціною. Можна буде придбати якісне паливо, але за нього доведеться переплачувати. Водночас побільшає недорогого бензину, але ось якими будуть наслідки їзди на ньому — питання відкрите.