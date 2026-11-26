Лише 39% опитаних українців вірять, що під час Чорної п'ятниці магазини справді знижують ціни. Водночас 41% покупців перевіряють історію вартості товарів, щоб відрізнити реальні знижки від маркетингових прийомів. Цього року серед популярних покупок опинилися не лише одяг та електроніка, а й обладнання для забезпечення автономності під час відключень електроенергії. Про це свідчать результати дослідження Gradus.

Лише 39% опитаних українців вірять, що під час Чорної п'ятниці магазини справді знижують ціни.

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Як українці готуються до Чорної п'ятниці

За даними опитування, 89% тих, хто планує покупки на Чорну п'ятницю, готуються до розпродажів заздалегідь.

Зокрема, 46% респондентів стежать за цінами на потрібні товари ще до початку акцій, а 41% перевіряють історію цін, щоб переконатися, що знижка справжня.

Ще 22% опитаних заздалегідь складають список покупок. Стільки ж додають товари до кошика або списку обраного та відкладають гроші на майбутні витрати.

На розсилки й повідомлення магазинів підписуються 11% покупців.

Водночас лише 11% респондентів вирішують, що придбати, безпосередньо під час розпродажу.

Таким чином, для значної частини опитаних Чорна п'ятниця стає можливістю придбати за нижчою ціною товари, які вони планували купити раніше, а не приводом для спонтанного шопінгу.

Що українці планують купувати зі знижками

Найпопулярнішою категорією товарів залишаються одяг і взуття. Їх планує придбати майже половина покупців.

Водночас війна та регулярні відключення електроенергії помітно впливають на споживчі пріоритети.

Кожен четвертий опитаний покупець планує придбати павербанк, зарядну станцію або ліхтар.

За популярністю обладнання для енергоавтономності зрівнялося з електронікою та випередило побутову техніку.

За оцінкою аналітиків Gradus, українці дедалі частіше використовують сезонні розпродажі для придбання необхідних речей і поповнення запасів.

Де українці купуватимуть товари

Більшість опитаних покупців, які планують онлайн-шопінг, віддають перевагу українським торговельним платформам.

Зокрема, три чверті обирають вітчизняні маркетплейси, тоді як приблизно третина планує замовляти товари на китайських майданчиках. Частина респондентів розглядає обидва варіанти.

Серед українських платформ найпопулярнішою виявилася Rozetka — її планують використовувати 47% опитаних.

На другому місці EVA із показником 32%, на третьому — Prom.ua, який обрали 29% респондентів.

Водночас офлайн-шопінг також залишається актуальним. Понад половина покупців планує відвідувати фізичні магазини або поєднувати традиційні покупки з онлайн-замовленнями.

Скільки грошей українці готові витратити

Найбільша частка опитаних покупців — 22% — планує витратити на Чорну п'ятницю від 2,5 тис. до 5 тис. грн.

Ще 20% розраховують на бюджет від 5 тис. до 10 тис. грн.

Водночас 16% респондентів готові витратити понад 10 тис. грн. Частина покупців ще не визначилася з бюджетом.

Дослідження також виявило відмінності у планах чоловіків і жінок.

Серед чоловіків 44% планують витратити понад 5 тис. грн, тоді як серед жінок таких 27%.

Отже, чоловіки частіше декларують готовність до значних витрат під час сезонного розпродажу.

Чому українці стали менше купувати імпульсивно

За даними Gradus, близько 70% названих респондентами мотивів покупок пов'язані з практичними потребами.

Йдеться про придбання давно запланованих товарів, поповнення запасів та забезпечення автономності під час відключень електроенергії.

Решта 30% мотивів стосується емоційних покупок — бажання порадувати себе або придбати подарунки.

Водночас лише 20% опитаних погоджуються з твердженням, що часто роблять імпульсивні покупки.

«Українські споживачі підходять до покупок все більш усвідомлено. Це не означає, що емоційна складова споживання зникає, але війна змінює саме розуміння необхідного», — зазначає соціологиня, засновниця та CEO Gradus Євгенія Близнюк.

За її словами, для ритейлерів дедалі важливішим стає не лише розмір знижки, а й реальна цінність товару для покупця.

Як проводили дослідження

Опитування Gradus проводили 12−13 листопада 2026 року методом самостійного заповнення анкети в мобільному застосунку.

У дослідженні взяли участь 1 000 респондентів віком від 18 до 60 років.

Вибірка відображає структуру населення міст із кількістю мешканців понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Тимчасово окуповані території та райони активних бойових дій до дослідження не включали.