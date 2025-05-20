Перший заступник голови парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Мінекономіки, підготовлений у квітні 2025 року. У документі, зокрема, зазначені орієнтовні курси долара до 2028 року.
20 травня 2025, 17:29
Яким буде курс долара у найближчі три роки: у Мінекономіки дали прогноз
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Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має затвердити Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки не пізніше 1 червня. За словами Железняка, наразі в проєкті прописані такі показники.
Курс долара
Середній курс гривні до долара:
- у 2025 році — 43,3 грн;
- у 2026 році — 44,7 грн;
- у 2027 році — 45,2 грн;
- у 2028 році — 45,6 грн.
Курс гривні на кінець року:
- у 2025 році — 43,7 грн;
- у 2026 році — 44,8 грн;
- у 2027 році — 45,3 грн;
- у 2028 році — 45,8 грн.
ВВП
Номінальний ВВП:
- у 2026 році — 10 443,5 млрд грн;
- у 2027 році — 11 920,9 млрд грн;
- у 2028 році — 13 471,7 млрд грн.
Інфляція
Індекс споживчих цін (інфляція):
- у 2026 році — 109,7%;
- у 2027 році — 107,1%;
- у 2028 році — 105,6%.
Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум
Мінімальна заробітна плата:
- у 2026 році — 8 688 грн;
- у 2027 році — 9 374 грн;
- у 2028 році — 10 059 грн.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб:
- у 2026 році — 3 288 грн;
- у 2027 році — 3 482 грн;
- у 2028 році — 3 667 грн.
«Нагадаю, що бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня, тому ще щось може змінитися. Але не думаю що суттєво», — зазначив Железняк.
Джерело: Мінфін
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