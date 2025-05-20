Яким буде курс долара у найближчі три роки: у Мінекономіки дали прогноз

Перший заступник голови парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Мінекономіки, підготовлений у квітні 2025 року. У документі, зокрема, зазначені орієнтовні курси долара до 2028 року.

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Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має затвердити Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки не пізніше 1 червня. За словами Железняка, наразі в проєкті прописані такі показники.

Середній курс гривні до долара:

у 2025 році — 43,3 грн;

у 2026 році — 44,7 грн;

у 2027 році — 45,2 грн;

у 2028 році — 45,6 грн.

Курс гривні на кінець року:

у 2025 році — 43,7 грн;

у 2026 році — 44,8 грн;

у 2027 році — 45,3 грн;

у 2028 році — 45,8 грн.

ВВП

Номінальний ВВП:

у 2026 році — 10 443,5 млрд грн;

у 2027 році — 11 920,9 млрд грн;

у 2028 році — 13 471,7 млрд грн.

Інфляція

Індекс споживчих цін (інфляція):

у 2026 році — 109,7%;

у 2027 році — 107,1%;

у 2028 році — 105,6%.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум

Мінімальна заробітна плата:

у 2026 році — 8 688 грн;

у 2027 році — 9 374 грн;

у 2028 році — 10 059 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб:

у 2026 році — 3 288 грн;

у 2027 році — 3 482 грн;

у 2028 році — 3 667 грн.

«Нагадаю, що бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня, тому ще щось може змінитися. Але не думаю що суттєво», — зазначив Железняк.