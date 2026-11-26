Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) дозволила SpaceX розгорнути супутникове угруповання з 1 млн орбітальних обчислювальних модулів, які компанія планує використовувати як космічні дата-центри для оброблення даних і роботи систем штучного інтелекту. Про це повідомляє Cointelegraph, посилаючись на рішення регулятора від 25 листопада.

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Йдеться про нову систему Starmind, а не про розширення звичайної мережі Starlink для доступу до інтернету.

За задумом SpaceX, розміщення обчислювальної інфраструктури в космосі дасть змогу використовувати сонячну енергію та забезпечувати зростаючий попит на обчислення для AI. Компанія розраховує, що орбітальні дата-центри допоможуть зменшити залежність від наземних обчислювальних комплексів, які потребують значних обсягів електроенергії та ресурсів для охолодження.

FCC назвала рішення історичним, оскільки вперше в США було санкціоновано розгортання супутникової системи такого масштабу, призначеної для космічних обчислень.

Скільки супутників зараз має Starlink

За даними супутникового каталогу Flight Atlas станом на 22 листопада 2026 року, угруповання Starlink налічувало 11 203 супутники на орбіті, з яких 9 642 перебували в робочих орбітах. З моменту початку запусків у 2019 році SpaceX вивела в космос понад 13,1 тис. апаратів, частина яких згодом зійшла з орбіти.

Масштаб майбутнього проєкту Starmind значно перевищує нинішню інтернет-мережу компанії.

SpaceX раніше повідомляла про плани масштабувати Starlink до 100 тис. супутників, а Starmind — до 1 млн апаратів. Таким чином, нове угруповання потенційно буде вдесятеро більшим за максимальну заплановану кількість супутників Starlink.

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Starlink і Starmind працюватимуть окремо, але зможуть взаємодіяти

Starlink і Starmind задумано як два різні супутникові угруповання з різними функціями.

Starlink забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету, передавання даних та зв'язок для користувачів на Землі.

Starmind має виконувати обчислення безпосередньо в космосі, функціонуючи як розподілена інфраструктура орбітальних дата-центрів для оброблення AI-запитів та інших обчислювальних завдань.

Водночас це не означає, що системи будуть повністю ізольованими одна від одної. FCC у своєму рішенні передбачила можливість використання Starmind резервних радіоканалів телеметрії, управління та контролю, які доповнюватимуть оптичну мережу зв'язку. SpaceX також розглядає взаємодію своїх супутникових систем, зокрема використання міжсупутникових каналів.

Однак Starmind не є просто новим поколінням Starlink або заміною його супутників. Це окрема інфраструктура, яка може доповнювати наявні системи SpaceX, але має інше призначення.

Коли SpaceX зможе запустити мільйон супутників

Дозвіл FCC не означає, що компанія може одномоментно розгорнути всю систему. Проєкт передбачає поетапне введення супутників в експлуатацію.

Згідно з оприлюдненими умовами дозволу, SpaceX має розпочати розгортання до листопада 2033 року, вивести 100 тис. супутників до листопада 2035-го та половину дозволеної кількості — до листопада 2038 року. Реалізація такого масштабного проєкту залежатиме, зокрема, від можливостей ракетної інфраструктури, вартості запусків та технологічної готовності орбітальних обчислювальних модулів.

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