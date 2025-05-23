Україна та США запустили спільний Інвестиційний фонд відбудови

У п’ятницю, 23 травня, Україна та США запустили спільний Інвестиційний фонд для відбудови нашої країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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«Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко отримала ноту від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс.

Раніше український уряд передав свою ноту, а також Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та державна організація «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» (ДПП) підписали дві угоди про комерційне партнерство.

«Ми робимо черговий крок для зміцнення і поглиблення відносин із нашим стратегічним партнером… Маємо рівноправну угоду, яка відображає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Угоду, яка орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна — рівноправні партнери, які спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави», — заявила Свириденко.

DFC та Агенція ДПП співпрацюватимуть та інвестуватимуть у прискорення економічного відновлення України. Фонд вкладатиме кошти, внесені США та Україною, у проєкти з видобутку природних ресурсів, нафту та газ, порти, а також у відповідну інфраструктуру нашої країни.

Крім того, Фонд сприятиме зв’язкам українських компаній з потенційними інвесторами у ресурси, включаючи DFC. Фонд працюватиме без обмеження в часі, але кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати.

Угода про надра

«Мінфін» писав, що 1 травня Україна та США підписали угоду про створення спільного Інвестиційного фонду.

Кабінет Міністрів також оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.