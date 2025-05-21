Платоспроможні банки України за перший квартал 2025 року отримали 39,964 млрд гривень прибутку, що на 0,2% більше, ніж минулого року. Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний Приватбанк, який заробив 16,889 млрд гривень.
21 травня 2025, 14:50
НБУ назвав топ-10 найприбутковіших банків
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Найприбутковіші банки
На другому місці державний Ощадбанк (4,775 млрд гривень), на третьому — Укрексімбанк — 2,468 млрд гривень.
Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 2,215 млрд гривень і приватний Універсал Банк — 1,737 млрд гривень.
|Банк
|Прибуток, млрд грн
|Приватбанк
|16,889
|Ощадбанк
|4,775
|Укрексімбанк
|2,468
|Райффайзен Банк
|2,215
|Універсал банк
|1,737
|ПУМБ
|1,553
|Креді Агріколь Банк
|1, 366
|Украсиббанк
|1,318
|Сітібанк
|1,228
|ОТП Банк
|1,189
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За даними НБУ, 50 із 60 банків отримали прибуток, а 10 банків показали збитки на 263 млн гривень.
Джерело: Мінфін
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