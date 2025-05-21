НБУ назвав топ-10 найприбутковіших банків

Платоспроможні банки України за перший квартал 2025 року отримали 39,964 млрд гривень прибутку, що на 0,2% більше, ніж минулого року. Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний Приватбанк, який заробив 16,889 млрд гривень.