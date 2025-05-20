МВФ почав перегляд програми EFF для України

Міжнародний валютний фонд розпочав восьмий перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що може принести $487,4 мільйона фінансування. Про це пише пресслужба Національного банку.

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Початок роботи місії

Установча зустріч між командами НБУ, Міністерства фінансів і МВФ відбулася дистанційно 19 травня. Перегляд програми триватиме з 20 до 27 травня.

Прогрес за програмою

Усі кількісні показники виконуються, два структурні маяки вже досягнуті (один із них — раніше графіка), а інші реалізуються за планом. Обговорення зосередяться на мобілізації доходів, борговій стійкості, фінансових реформах, управлінні публічними інвестиціями та розвитку інфраструктури фінансового ринку для залучення приватних коштів.

Пріоритети НБУ

«Ключовими темами для обговорення під час роботи місії будуть плани щодо мобілізації внутрішніх доходів, забезпечення боргової стійкості та продовження структурних реформ у фінансовому секторі. Також у контексті підготовки до відбудови — просування реформи управління публічними інвестиціями та реформування інфраструктури фінансового ринку для залучення приватного фінансування», — повідомили в НБУ.

Окремо Нацбанк зосередиться на боротьбі з інфляцією та можливостях для валютної лібералізації.