Національний банк України поки лише досліджує можливість переходу з долара США на євро як основної курсоутворюючої валюти, але конкретних рішень із цього приводу немає. Про це пише ЕП.
19 травня 2025, 18:37
Нацбанк не поспішає змінювати курсоутворюючу валюту на євро
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Причини для обговорення
У НБУ зазначають, що розгляд цього питання пов’язаний із процесом євроінтеграції України. Також важливим фактором є зростання ролі ЄС у підтримці обороноздатності країни.
Як визначається курс
Наразі основною валютою для встановлення офіційного курсу в Україні є долар США. НБУ щоденно визначає його курс до гривні, а курси інших валют розраховуються через крос-курс до долара.
Дослідження можливості переходу на євро почалося ще у 2024 році, зокрема на засіданні Ради оверсайту грошового та кредитного ринків 28 лютого.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі