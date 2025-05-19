Нацбанк не поспішає змінювати курсоутворюючу валюту на євро

Національний банк України поки лише досліджує можливість переходу з долара США на євро як основної курсоутворюючої валюти , але конкретних рішень із цього приводу немає. Про це пише ЕП.

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Причини для обговорення

У НБУ зазначають, що розгляд цього питання пов’язаний із процесом євроінтеграції України. Також важливим фактором є зростання ролі ЄС у підтримці обороноздатності країни.

Як визначається курс

Наразі основною валютою для встановлення офіційного курсу в Україні є долар США. НБУ щоденно визначає його курс до гривні, а курси інших валют розраховуються через крос-курс до долара.

Дослідження можливості переходу на євро почалося ще у 2024 році, зокрема на засіданні Ради оверсайту грошового та кредитного ринків 28 лютого.