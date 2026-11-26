Україна заявила про перше бойове застосування лазерної системи для знищення реактивного безпілотника. Такий результат може свідчити про розширення можливостей української протиповітряної оборони та пошук дешевших способів боротьби з повітряними цілями, які складно перехоплювати традиційними засобами. Про це по відомляє Bloomberg.

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Особливість цієї події — тип цілі. Реактивні дрони рухаються швидше за більшість безпілотників із поршневими двигунами, тому їх складніше виявляти та знищувати мобільними групами й дешевими засобами перехоплення.

Чому це важливо для української ППО

Збиття реактивного дрона лазером — важливий результат, оскільки такі цілі стали серйознішим викликом для української протиповітряної оборони. Російські реактивні «Герані» швидші за пропелерні безпілотники, а отже, у підрозділів ППО залишається менше часу на виявлення, супровід і перехоплення.

За даними українських медіа, швидкість окремих реактивних модифікацій може сягати 400−600 км/год. Росія нарощує їх використання: за інформацією Повітряних сил, у вересні кількість запущених реактивних дронів була значно більшою, ніж на початку літа.

Лазерна зброя потенційно може зменшити витрати на перехоплення. На відміну від ракети або дрона-перехоплювача, вона використовує електроенергію, а не окремий боєприпас для кожної цілі. Проте ефективність залежить від потужності установки, точності наведення, відстані та погодних умов. Туман, хмари й опади можуть розсіювати лазерний промінь і знижувати його ефективність.

За інформацією Kyiv Independent, система Blysk має потужність близько 4 кВт і заявлену ефективну дальність до одного кілометра. Ці характеристики поки що не означають, що установка здатна знищувати всі типи безпілотників на такій відстані за будь-яких умов.

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Чи готова Україна масштабувати лазерну ППО

Поки що ні. Відомий український фахівець у галузі військових радіотехнологій, Сергій Бескрестнов «Флеш» прямо застеріг від передчасних висновків щодо серійного виробництва. За його словами, випробування тривають, а лазерні установки вже залучені до захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Розроблення лазерних систем в Україні ведеться кількома компаніями за підтримки державної програми «Приватна ППО» та оборонного кластера Brave1. Це означає, що Blysk — частина ширшого напряму пошуку дешевших засобів протидії російським безпілотникам, а не готове універсальне рішення для всієї системи ППО.

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