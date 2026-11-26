Верховний Суд розгляне питання, чи має територіальний центр комплектування та соціальної підтримки право оскаржувати судові рішення у сімейних спорах між батьками, якщо вони можуть вплинути на отримання одним із них відстрочки від мобілізації. Про це пише Судово-юридична газета.

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Причина — суперечлива практика самого Верховного Суду: одні судові колегії визнають таке право за ТЦК, інші вважають, що його можливий інтерес у сімейній справі є лише гіпотетичним.

Йдеться про ситуації, коли після розлучення батько просить суд визначити місце проживання дитини разом із ним та встановити факт її самостійного виховання й утримання. Таке рішення може стати підставою для оформлення відстрочки від мобілізації. Тому ТЦК намагаються оскаржувати рішення, навіть якщо не були учасниками сімейного спору.

Верховний Суд уже дозволяв ТЦК оскаржувати такі рішення

Позиція на користь ТЦК уже відображена в кількох постановах Верховного Суду. Зокрема, 6 травня 2026 року у справі № 725/9013/25 суд погодився, що територіальний центр комплектування може оскаржити рішення про самостійне виховання дитини, якщо воно здатне створити підстави для відстрочки від мобілізації або звільнення з військової служби.

Подібний висновок Верховний Суд зробив і 1 червня 2026 року у справі № 725/5985/25. Суд зазначив, що проживання дитини з батьком та навіть нотаріальна домовленість батьків про це не доводять, що батько виховує дитину самостійно. Для цього потрібно підтвердити, що другий із батьків фактично не бере участі у вихованні або його батьківські права обмежені в установленому законом порядку.

Водночас суд визнав право ТЦК оскаржувати рішення, оскільки воно може впливати на питання мобілізації.

Чому частина суддів виступила проти такого підходу

У серпні 2026 року Третя судова палата Касаційного цивільного суду дійшла висновку, що попередню практику потрібно переглянути. У справі № 725/8568/25 колегія передала питання на розгляд Об'єднаної палати КЦС Верховного Суду.

Судді вказали, що ТЦК не є учасником сімейних правовідносин між батьками й не має безпосередніх прав або обов'язків щодо визначення місця проживання дитини. Можливість отримання одним із батьків відстрочки від мобілізації, на їхню думку, є непрямим наслідком сімейного рішення, а не підставою для втручання ТЦК у приватний спір.

Крім того, така практика може порушувати принципи змагальності та диспозитивності цивільного процесу, а також створювати ризик непропорційного втручання держави у сімейне життя, яке захищає стаття 8 Європейської конвенції з прав людини.

Таким чином, судова колегія поставила під сумнів можливість надавати ТЦК право оскарження лише через потенційний вплив сімейного рішення на мобілізацію.

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Що це означає для батьків

Поки Об'єднана палата Верховного Суду не сформулює остаточну позицію, ризик оскарження рішень ТЦК у таких справах зберігається. Сам факт проживання дитини з батьком не означає, що він самостійно її виховує, а домовленість між батьками не замінює доказів фактичної відсутності участі другого з батьків.

Важливо розрізняти два питання: чи має ТЦК право оскаржити рішення суду та чи справді батько самостійно виховує дитину. Навіть якщо право на апеляцію буде підтверджено, це не означає автоматичного скасування рішення або відмови у встановленні відповідного факту. Суд має окремо оцінити докази щодо участі кожного з батьків у вихованні дитини.

Отже, Верховний Суд має визначити межі участі державного органу в сімейних спорах, коли їхні можливі наслідки стосуються мобілізації.

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