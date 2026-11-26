Після виходу Grand Theft Auto VI українці почали значно активніше купувати ігрові консолі, геймпади та великі телевізори. Упродовж тижня релізу попит на PlayStation 5 на маркетплейсі Rozetka зріс у 4,3 раза, а кількість замовлень телевізорів збільшилася на 44%. Особливо популярними стали моделі з діагоналлю від 65 дюймів. Про це свідчить аналітика Rozetka.

Після виходу Grand Theft Auto VI українці почали значно активніше купувати ігрові консолі, геймпади та великі телевізори.

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Як GTA VI вплинула на продажі консолей

Офіційний реліз Grand Theft Auto VI від Rockstar Games відбувся 19 листопада 2026 року. Гра вийшла для PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

За даними Rozetka, протягом тижня релізу, із 16 до 22 листопада, попит на ігрові консолі зріс на 118% порівняно із середнім тижневим показником попередніх періодів.

Найбільше покупці цікавилися PlayStation 5. Попит на цю консоль збільшився у 4,3 раза, а частка PS5 та PS5 Pro серед проданих ігрових приставок зросла з 33% до 57%.

Безпосередньо 19 листопада консолі замовляли утричі частіше, ніж у середньому на початку місяця.

Отже, вихід нової частини GTA супроводжувався зростанням продажів не лише самої гри, а й пристроїв, необхідних для її запуску.

GTA VI забезпечила 64% обороту категорії «Ігри»

Продажі GTA VI на Rozetka стартували 9 листопада з передзамовлень цифрових версій для PlayStation 5 та Xbox.

У тиждень релізу гра забезпечила 64% обороту всієї категорії «Ігри» на маркетплейсі. Загальний оборот цієї категорії збільшився у 3,2 раза.

Різко зросла й пошукова активність користувачів.

У день виходу GTA VI кількість запитів «GTA», «ГТА» та «Grand Theft Auto» на платформі збільшилася у 33 рази порівняно із середнім днем жовтня.

Водночас пошукові запити, пов'язані з PlayStation та PS5, зросли у 8,8 раза, а з Xbox — у 9,4 раза.

Лімітовані геймпади розкупили за кілька днів

Високим попитом користувалися контролери DualSense GTA VI Limited Edition, які надійшли у продаж 16 листопада.

Чорну версію геймпада розкупили лише за два дні, а білу — за чотири.

Загалом у тиждень релізу GTA VI попит на контролери DualSense збільшився у 2,5 раза.

Водночас у всій категорії геймпадів та аксесуарів до ігрових консолей попит зріс на 73%.

Українці почали частіше купувати великі телевізори

Вихід GTA VI позначився також на продажах телевізорів.

За даними Rozetka, у тиждень релізу кількість замовлень телевізорів збільшилася на 44% порівняно із середнім показником попередніх тижнів.

Найпомітніше зріс попит на великі екрани.

Зокрема, телевізори з діагоналлю від 65 дюймів замовляли на 87% частіше, а моделі від 55 дюймів — на 68%.

Ця динаміка свідчить про зростання інтересу до техніки для домашніх розваг у період виходу однієї з найочікуваніших ігор останніх років.

Водночас статистика маркетплейсу показує збіг зростання попиту з релізом GTA VI, але не дозволяє визначити, яка частина покупок телевізорів була безпосередньо пов'язана саме з грою.

Хто купує ігрову техніку в Україні

Аналітика Rozetka свідчить, що покупці ігрових товарів переважно є постійними користувачами маркетплейсу.

Майже половина цієї аудиторії користується платформою понад п'ять років, а медіанний вік облікового запису становить 6,5 року.

Близько 60% замовлень геймери оформлюють через мобільний застосунок.

Крім ігор та консолей, вони активно купують комп'ютерні монітори, навушники, клавіатури, миші та інші аксесуари.

За рік до релізу GTA VI такі покупці замовляли ігри у 22 рази частіше за середнього користувача Rozetka, а геймпади й аксесуари до консолей — в 11 разів частіше.

Монітори вони купували у 5 разів частіше, кріплення для телевізорів і моніторів — у 4,6 раза, системи охолодження для комп'ютерів — у 4,2 раза.

Попит на мережеві фільтри й подовжувачі був у 4 рази вищим, на клавіатури та миші — у 3,6 раза, на роутери — у 3,3 раза, а на навушники — у 2,9 раза.

Геймери частіше купують зарядні станції

Окрема тенденція стосується обладнання для забезпечення автономності під час відключень електроенергії.

За даними Rozetka, покупці ігрової техніки замовляють зарядні станції у 3,9 раза частіше, ніж середній користувач маркетплейсу.

Це може бути пов'язано з потребою підтримувати роботу консолей, комп'ютерів, моніторів та інтернет-обладнання під час відключень електроенергії.

Таким чином, інтерес до відеоігор формує попит на ширший асортимент товарів — від ігрових приставок та аксесуарів до телевізорів, комп'ютерної периферії й систем резервного живлення.

Водночас на показники тижня релізу могли вплинути й сезонні розпродажі напередодні Чорної п'ятниці.