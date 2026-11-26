Болгарія готова долучитися до запропонованого Євросоюзом кредиту для України на €45 млрд, але лише за умови, що її внесок не спрямовуватиметься на закупівлю озброєння та боєприпасів. Софія хоче зосередити допомогу на невійськових потребах України, зокрема в регіонах компактного проживання болгарської громади. Про це, як повідомляє Euronews, заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев перед початком саміту ЄС у Брюсселі 26 листопада.

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Болгарський прем'єр пояснив позицію країни наявністю в Україні великої історичної болгарської громади. За його словами, в Україні проживає близько 300 тис. етнічних болгар, тому Софія хотіла б спрямувати підтримку насамперед на потреби регіонів їхнього компактного проживання.

«Ми долучимося, але грошей від Болгарії на зброю не буде», — заявив Радев.

Таким чином, Болгарія змінила початкову позицію, за якої взагалі не хотіла брати участі в новій кредитній програмі ЄС для України. Тепер країна погоджується підтримати бюджетне фінансування, але відмовляється від військової складової.

Як розподілять €45 млрд для України

Європейська комісія запропонувала надати Україні у 2027 році кредит до €45 млрд. Він має покрити приблизно дві третини прогнозованого дефіциту фінансування України, який оцінюють у €70 млрд.

Програма складається з двох частин:

до €25 млрд — на військову допомогу, зокрема закупівлю озброєння;

до €20 млрд — на бюджетну підтримку, зокрема фінансування державних послуг та виплату зарплат.

Кредит планують залучити через запозичення ЄС на ринках капіталу під гарантії бюджету Євросоюзу. Україна має повертати основну суму лише після отримання репарацій від Росії. Водночас відсотки за запозиченнями оплачуватимуть країни ЄС: витрати на обслуговування нового кредиту оцінюють у €2−2,5 млрд на рік.

Болгарія погоджується долучитися до невійськової частини програми, але не братиме участі у фінансуванні озброєння. Така модель дозволяє Софії формально підтримати кредит, не відступаючи від політичної позиції щодо військової допомоги Україні.

Чому відмова могла коштувати Болгарії дорожче

Початкове небажання Болгарії брати участь у кредитній програмі було пов'язане не лише з політичними запереченнями проти фінансування зброї. Прем'єр Радев також посилався на необхідність обмежувати державні витрати.

Однак суперечка навколо українського кредиту стала частиною ширших переговорів про наступний семирічний бюджет ЄС на 2028−2034 роки. Німеччина та низка інших країн наполягають, що довгостроковий бюджет не можна погоджувати без гарантій фінансування України.

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погрожував заблокувати наступний бюджет ЄС, якщо всі 27 держав не підтримають фінансову допомогу Україні. Це створює ризик для країн, які отримують значні кошти з європейських програм згуртованості, зокрема для розвитку інфраструктури та підтримки менш розвинених регіонів.

Болгарія належить до таких держав. Тому повна відмова від участі в кредиті могла ускладнити для неї переговори щодо майбутнього фінансування з бюджету ЄС. Компроміс із відмовою від військової складової дозволяє Софії уникнути прямого фінансування зброї та водночас не ставити під загрозу інші бюджетні інтереси країни.

Важливо, що йдеться не про вже ухвалене рішення скоротити субсидії Болгарії. Це політичний ризик у межах переговорів про бюджет ЄС, а не автоматичне позбавлення країни фінансування.

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Хто ще не хоче фінансувати кредит для України

Крім Болгарії, проти участі в новій програмі виступають Угорщина, Словаччина та Чехія. Водночас Єврокомісія запропонувала країнам, які не хочуть фінансувати постачання зброї, долучитися лише до бюджетної частини кредиту.

Позиція Болгарії може стати прикладом такого компромісу. Проте остаточне узгодження кредитної програми та довгострокового бюджету ЄС ще попереду. Очікується, що переговори продовжаться на наступних зустрічах лідерів Євросоюзу.

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