Українські автовласники можуть застрахувати автомобілі від наслідків ракетних і дронових атак, падіння уламків та вибухової хвилі. Таке покриття пропонують як додаткову опцію до КАСКО або окремий страховий продукт. Вартість залежить від ціни автомобіля, обсягу покриття та франшизи. Про це пов ідомляє видання «На пенсії».

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Наскільки це може бути вигідно, показує приклад киянина Олексія Алейникова. Додаткове страхування від воєнних ризиків коштувало йому 18 тис. грн на рік. Після пошкодження автомобіля вибуховою хвилею страховик компенсував 120 тис. грн ремонту. Страхова вартість машини за договором становила 1 млн грн.

Які пошкодження покриває страховка

Залежно від умов договору страхування може передбачати компенсацію за пошкодження або знищення автомобіля внаслідок:

влучання російських ракет і безпілотників;

падіння уламків повітряних цілей;

роботи української протиповітряної оборони;

дії вибухової хвилі;

пожежі та інших наслідків повітряної атаки.

Важливо: звичайне КАСКО не обов'язково покриває воєнні ризики. У багатьох договорах пошкодження внаслідок бойових дій є винятком, тому відповідну опцію потрібно перевіряти окремо.

Які автомобілі страхують

За словами представника страхової галузі, зазвичай без проблем можна застрахувати автомобілі віком до 15 років. Однак діють територіальні обмеження: машина має експлуатуватися на підконтрольній Україні території, а її місце перебування не повинно бути ближче ніж за 50−100 км до лінії бойового зіткнення.

Конкретні вимоги залежать від страховика. Так само відрізняються страхові ліміти, франшизи та перелік подій, за які передбачена компенсація.

Як отримати виплату після обстрілу

Власнику автомобіля важливо дотримуватися процедури, передбаченої договором:

Спочатку подбати про безпеку. Не наближатися до місця вибуху, поки зберігається загроза повторної атаки. Зафіксувати пошкодження. Зробити фотографії автомобіля та характеру руйнувань. Негайно повідомити страхову компанію. У наведеному страховиками алгоритмі йдеться про звернення в день події. Отримати офіційне підтвердження. Страховик може вимагати документи ДСНС, СБУ або інших уповноважених органів, які підтверджують зв'язок пошкоджень із ворожою атакою. Подати документи для врегулювання страхового випадку. Остаточний перелік визначається договором.

Не варто самостійно ремонтувати автомобіль або утилізувати пошкоджені деталі до погодження зі страховиком, якщо цього вимагає процедура врегулювання.

Скільки автомобілів уже застрахували від воєнних ризиків

За даними Національної асоціації страховиків України, за останні дев'ять місяців було укладено близько 67 тис. договорів страхування від воєнних ризиків на загальну суму 2,7 млрд грн.

За цей період страхові компанії виплатили 58 млн грн фізичним особам і 52 млн грн юридичним особам. Ще 91 млн грн сформували в резервах для врегулювання заявлених випадків.

Для великих комерційних автопарків умови розраховують індивідуально. Страховики враховують маршрути перевезень, географію роботи та інтенсивність воєнних ризиків. Через це страхування транспорту, який регулярно працює поблизу фронту, може бути надто дорогим.

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Чи можна отримати компенсацію через Міжнародний реєстр збитків

Якщо автомобіль пошкоджено внаслідок російської агресії, власник може подати заяву до Міжнародного реєстру збитків для України. Однак це не означає швидкої виплати: механізм репарацій передбачає подальший розгляд заяв і залежить від створення та роботи компенсаційного механізму.

Якщо ж власник уже отримав страхове відшкодування за той самий збиток, повторно отримати компенсацію за нього не можна. Залежно від умов договору та процедури компенсації право вимоги до Росії в межах виплаченої суми може перейти до страховика.

Тому для автовласника страхування від воєнних ризиків може бути практичнішим способом отримати кошти на ремонт у коротшій перспективі. Але перед укладенням договору варто перевірити територіальні обмеження, страхову суму, франшизу та порядок підтвердження страхового випадку.

Як ми писали: Страхування воєнних ризиків дедалі частіше стає частиною кредитної безпеки бізнесу