До законопроєкту № 14327-д, який має підготувати Україну до приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), народні депутати подали близько 2 тис. поправок, приблизно половина з яких є спамом. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Законопроєкт уже пройшов перше читання 10 листопада 2026 року. Наразі парламент має опрацювати поправки перед розглядом документа у другому читанні.

Документ передбачає не лише підготовку української платіжної системи до інтеграції з європейською SEPA, а й зміни у сфері фінансового моніторингу, зокрема створення централізованого реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб, посилення вимог до прозорості власності та механізмів протидії відмиванню коштів.

Саме частина цих положень стала предметом політичних дискусій і критики депутатів.

Що викликає найбільше дискусій у законопроєкті

Одним із найбільш спірних положень є створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Він має дозволити уповноваженим державним органам оперативно встановлювати, у яких банках людина має рахунки або сейфи, без необхідності надсилати запити до кожної установи окремо.

У реєстрі не передбачено зберігання інформації про залишки коштів, рух грошей або вміст сейфів. Йдеться про ідентифікаційні дані та інформацію про наявність рахунків і сейфів. Водночас суперечки виникли через перелік органів, які отримуватимуть доступ до цієї інформації, та гарантії захисту від зловживань.

Спочатку законопроєкт передбачав прямий доступ до реєстру для ширшого кола державних органів. Під час доопрацювання перед першим читанням перелік скоротили: у прийнятій редакції прямий доступ передбачено для БЕБ, АРМА та НАЗК. Водночас європейські партнери наполягають на повному виконанні вимог директив ЄС, які передбачають доступ ширшого кола компетентних органів.

Це одна з причин, через яку під час підготовки документа до другого читання парламент продовжує консультації з Єврокомісією щодо архітектури доступу до реєстру.

Опоненти та критики законопроєкту побоюються розширення доступу держави до фінансової інформації громадян. Зокрема, дискусії стосуються того, як забезпечити захист банківської таємниці, хто зможе переглядати дані та чи достатньо механізмів контролю за такими запитами.

Чому депутати раніше не підтримували законопроєкт

До ухвалення документа в першому читанні законопроєкт неодноразово не доходив до голосування, хоча його включали до порядку денного як важливий євроінтеграційний документ. Серед причин політичного спротиву, які публічно озвучували депутатка Ольга Василевська-Смаглюк та інші учасники дискусій, були побоювання щодо розширення повноважень правоохоронних органів у доступі до фінансових даних, а також суперечки навколо змін у системі фінансового моніторингу.

Василевська-Смаглюк раніше пояснювала опір частини парламентарів і їхнім статусом політично значущих осіб (PEP), для яких діють посилені вимоги фінансового моніторингу. За її оцінкою, деякі депутати негативно сприймають новації, що стосуються контролю за фінансовими операціями та прозорості фінансової інформації. Це позиція депутатки, а не доведений мотив кожного парламентаря, який виступає проти документа.

Водночас законопроєкт містить і компромісні положення. За даними публічних пояснень депутатки, у документі передбачено підвищення порогу операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, з 400 тис. грн до 550 тис. грн, а також відсутність запропонованого міжнародними партнерами підвищення штрафів для фінансових установ. Ці положення також стали предметом обговорень під час формування редакції документа.

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Що Україна може отримати від вступу до SEPA

Приєднання до SEPA дозволить українцям та бізнесу здійснювати транскордонні перекази в євро за правилами європейського платіжного простору. Очікуваний ефект — скорочення вартості та часу переказів, спрощення розрахунків з європейськими контрагентами та посилення інтеграції українського фінансового сектору з ЄС.

За оцінками, які озвучувала Василевська-Смаглюк, українці та бізнес можуть заощаджувати до 10 млрд грн щороку завдяки дешевшим переказам. Законопроєкт також пов'язаний із виконанням євроінтеграційних зобов'язань та умовами міжнародного фінансування.

Масове подання поправок, значна частина яких, за словами депутатки, не має змістовного характеру, може ускладнити підготовку документа до другого читання та затримати його остаточне ухвалення. Водночас сам факт подання правок не означає, що всі вони спрямовані на блокування законопроєкту: для оцінки мотивів необхідно аналізувати їхній зміст і авторство.

Як ми писали: Перекази євро можуть стати простішими й дешевшими: Україна готує вступ до SEPA







