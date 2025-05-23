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23 травня 2025, 9:01

Українців просять пояснити доходи: Податкова розіслала тисячі листів

За три тижні березня 2025 року більше ніж 3 тисяч осіб отримали понад 162,7 млн грн через 97,5 тис. грошових переказів. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. Про це свідчать результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій Державної податкової служби (ДПС).

За три тижні березня 2025 року більше ніж 3 тисяч осіб отримали понад 162,7 млн грн через 97,5 тис.
Фото: tax.gov.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що територіальні органи ДПС у межах відпрацювання цих даних наразі надіслали близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою зʼясування походження коштів. Основна мета цих запрошень — розʼяснювальна.

При цьому у податковій заявили, що не викликали листами осіб, які здійснили лише 2 перекази по 100 гривень, як поширюється в мережі.

До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, — 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи, — 5.

Загалом перераховано:

  • менше 1 тис. грн — лише 6 особам;
  • від 1 до 10 тис. грн — 702 особам;
  • від 10 до 50 тис. грн — 1 515 особам;
  • від 50 до 100 тис. грн — 640 особам;
  • понад 100 тис. грн — 475 особам.

У ДПС нагадали, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів.

«Щодо осіб, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність, будуть складені адмінпротоколи за порушення закону», — йдеться у повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
TAN72
TAN72
23 травня 2025, 9:30
#
Мы уже в Европе 😂
+
+45
parseval
parseval
23 травня 2025, 9:35
#
Якби ж в нас ще була судова і правоохоронна системи, як в справжніх державах, а так…
+
+24
3212242
3212242
23 травня 2025, 10:29
#
за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень

Клас, створив банку на мавік другу чи родичу, що воює - не забудь податок заплатити і книжечку заведи, щоб потім штрафа не отримати за 3 роки.
+
0
JWT
JWT
23 травня 2025, 11:35
#
> менше 1 тис. грн — лише 6 особам;

Вам там робити більше нічого?
+
0
zevs1
zevs1
23 травня 2025, 11:39
#
На верху воруют миллиардами, а внизу у простых смнртных контролируют 200гр , в этом и заключается весь цинизм власти по отношению к простым Украинцам.
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