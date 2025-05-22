Кабмін дозволив отримувати пенсії в будь-якому банку ВПО, українцям за кордоном та на ТОТ

Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку . Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні Укрпошти/з доставкою додому.

Як змінити банк

Змінити банк можна одним зі способів:

особисто в Пенсійному фонді України (ПФУ),

онлайн через вебпортал ПФУ,

подавши заяву в новому банку.

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Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:

щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;

здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на пів року.

Для пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій або залишаються на ТОТ, обов'язково потрібно повідомити Пенсійний фонд України про те, що вони не одержують пенсію від російської федерації. Це здійснюється в заяві про призначення / поновлення / продовження виплати пенсії або в заяві в довільній формі.

Нагадаємо

У березні 2025 року Шмигаль розповів, що середній розмір пенсії в Україні після індексації зріс до 6 345 гривень.