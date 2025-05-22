Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Кабмін дозволив отримувати пенсії в будь-якому банку ВПО, українцям за кордоном та на ТОТ
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Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО).
Отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні Укрпошти/з доставкою додому.
Як змінити банк
Змінити банк можна одним зі способів:
- особисто в Пенсійному фонді України (ПФУ),
- онлайн через вебпортал ПФУ,
- подавши заяву в новому банку.
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Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:
- щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;
- здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на пів року.
Для пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій або залишаються на ТОТ, обов'язково потрібно повідомити Пенсійний фонд України про те, що вони не одержують пенсію від російської федерації. Це здійснюється в заяві про призначення / поновлення / продовження виплати пенсії або в заяві в довільній формі.
Нагадаємо
У березні 2025 року Шмигаль розповів, що середній розмір пенсії в Україні після індексації зріс до 6 345 гривень.
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