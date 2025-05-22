Біткоїн б’є всі рекорди: ціна перевищила $111 тисяч

У четвер, 22 травня, вранці перша криптовалюта встановила новий історичний максимум, перевищивши позначку в $111 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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У моменті ціна біткоїна досягла $111 746, проте згодом відкотилась назад. На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $110 714. За останню добу активі зріс на 3,24%, за тиждень — на 8,42%.

Зазначимо, що капіталізація біткоїна перевищила $2,200 трлн. На тлі зростання він став одним із найбільших за капіталізацією активів у світі, обігнавши компанію Amazon і посівши п’яту сходинку в загальному рейтингу.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання за останні 24 години.