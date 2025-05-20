Україна перейшла на бензин Е5: що відбувається з цінами, якістю палива та заправками

Український ринок автопалива вже декілька тижнів працює за новими правилами , які встановлюють норму обов'язкового вмісту біокомпонентів у бензині А-95. «Мінфін» розбирався, чи справдилися негативні прогнози: що відбувається з бензином, і чи правда, що на деяких АЗС він перетворився на «гримучу суміш».

Напередодні набрання чинності згаданого нововведення в експертному середовищі та серед самих водіїв поширювалося чимало «страшилок» про те, як «спирт у бензині» позначиться на цінниках на АЗС, а головне — на ходовій частині авто. Адже експерти попереджали, що, якщо в паливо потраплять неякісні біодобавки або порушуватимуться правила зберігання бензину, водії ризикують виїхати із заправки прямісінько на СТО.

Паливні «страшилки»: які проблеми прогнозували водіям

Нагадаємо: нові вимоги до вмісту в бензині А-95 не менше ніж 5% біокомпонентів прописані в законі про обов'язкове використання рідкого біопалива в транспортній галузі. Його розробили у рамках виконання Національного плану дій щодо відновлюваної енергетики та імплементації до вітчизняного законодавства норм європейської Директиви 2009/28/ЄС.

Ще на етапі обговорення законопроєкту про «спирт у бензині» з'явилися різні версії його активного просування, зокрема, у лобізмі підозрювали спиртовиків, адже вони отримують новий ринок збуту своєї продукції.

Проте закон ухвалили, і єдине послаблення, яке отримав ринок, — перехідний період, який минув 1 травня 2025 року.

Ближче до цієї дати, коли мережі АЗС вже завозили партії палива зі спиртом, по ринку почали розганятися різного роду «страшилки». Вони стосувалися як цінника на новий продукт — бензину зі спиртом Е5, так і наслідків його використання.

Зокрема, експерти говорили про те, що через те, що бензин Е5 не є типовим продуктом для європейських НПЗ, вони були змушені на замовлення наших імпортерів запустити окремі потужності — резервуари, естакади тощо. І з цієї причини почали виставляти підвищені цінники — плюс $15−25 на тонні, що, на думку голови агентства «А-95» Сергія Куюна, мало дати додаткову націнку — 50−80 копійок на літрі. Але оскільки у квітні на міжнародних біржах пішли донизу котирування на нафту, подорожчання спиртного бензину на АЗС українські водії «можуть і не помітити», — прогнозував тоді Куюн.

Друга «страшилка» — серйозніша. Вона стосувалася впливу бензину з біоетанолом на системи та двигун авто. Керівник дослідницьких проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев у коментарях «Мінфіну» стверджував, що законодавці фактично «узаконили бодягу», оскільки немає нових регламентів на бензин із біоетанолом.

А це означає, що міні-НПЗ можуть почати масово експериментувати — додавати до палива низькоякісні добавки. У результаті заправка таким паливом може закінчитися для водіїв великими проблемами, зокрема, скороченням періоду експлуатації машини між ремонтами (тобто вона частіше ламатиметься). Також не виключено швидкий вихід із ладу прокладок, зниження потужності двигуна, — попереджав Рябцев.

Експерти говорили також про «проблему зберігання» — адже якщо в спиртовий бензин потрапить волога, то це може спровокувати його розшарування в ємностях на АЗС. І збільшити ризик того, що хтось заправиться «чистим бензином», а хтось — «чистим спиртом», і з заправки вирушить прямісінько на СТО.

На українських АЗС бензин із біоетанолом продається вже майже три тижні. Чи справдилися побоювання щодо нового палива?

Який бензин насправді пропонують наразі заправки

Сергій Куюн каже, що на практиці перший етап переходу АЗС на «спиртовий бензин» минув «на диво спокійно».

«Жодних скандалів, пов'язаних із якістю бензину, немає», — запевнив Куюн.

«Нічого сенсаційного не відбувається — бензин як продавався, так і продається, обсяги реалізації не змінилися, нарікань немає», — говорить власник групи компаній «Прайм» Дмитро Леушкін.

При цьому Куюн додав, що поки що адаптація ринку до нового виду палива триває. «Не всі АЗС перейшли на спиртовий бензин із 1 травня, у багатьох цей процес триває», — говорить Куюн.

Зазначимо, що якість палива на українських АЗС із початку війни фактично не перевіряють. Це дозволило заправникам схитрувати.

Навіть на тих АЗС, де на стеллі вже виставлений бензин Е5 і за документами паливо значиться як таке, що містить біокомпоненти, насправді продають залишки звичайного бензину — без спирту. Дізнатися про це можна, наприклад, розговоривши заправників.

«Заливайте, не бійтеся. Бензин зі спиртом — лише за документами, насправді жодних добавок там немає», — запевнив журналіста «Мінфіну» заправник на одній із АЗС у передмісті столиці.

При цьому касир, навпаки, заявив, що «бензин із вмістом біокомпонентів».

Геннадій Рябцев зазначає, що зараз на вітчизняних АЗС продається бензин найрізноманітнішої якості.

«Великі мережі закуповують імпортне паливо, адаптоване до наших законодавчих вимог. Для автомобілів воно фактично нічим не відрізняється від «звичайного» бензину — добавка 5% біокомпонентів для двигуна авто нічим не загрожує.

Але збільшилася кількість заправок, які торгують «незрозумілими сумішами». Це можуть бути різні дешеві спиртові добавки, причому у набагато вищій пропорції, ніж прописує законодавство. Наприклад, 10−15%, замість 5%. Оскільки спирт дешевший за нафтопродукти, його вигідно додавати в бензин", — розповів «Мінфіну» Рябцев.

За його словами, бензину сумнівної якості зараз багато на невеликих регіональних АЗС.

«Як водій зможе зрозуміти, що залив „щось не те“? Наприклад, коли почне гальмувати двигуном на спуску, а машина вийде з-під контролю, тому що в системі утвориться парова пробка», — наводить приклад Рябцев.

Як автолюбителям адаптуватися до нових правил

Експерти кажуть: ефект від використання «поганого» палива здебільшого настає не відразу, він накопичувальний, тому ні в травні, ні в червні більшість водіїв жодних «тривожних дзвіночків», найімовірніше, не почують. Але надалі авто можуть частіше ламатися і почнуть «гірше їздити», оскільки знизиться потужність двигуна.

Геннадій Рябцев радить перевіряти на АЗС, щоб у документах на паливо його тип було вказано, як «Е5», а не, скажімо, «Е10» або «Е15». «Цифра означає частку біокомпоненту в паливі, і краще, якщо вона мінімальна», — пояснив Рябцев.

Також він рекомендує перевіряти «сумісність» свого авто з біопаливом.

«Наприклад, деякі авто мають так звані гнучкопаливні двигуни. Це означає, що двигуну, образно кажучи, все одно, яким паливом ви його заправляєте, система адаптується до особливостей якості. Швидко перевірити, чи так це, можна на кришці бензобака авто. Якщо побачите там позначення „Е10“ або абревіатуру FFW, то вам пощастило, і можна сміливо заправлятися бензином зі спиртом фактично на будь-якій заправці. Якщо ні — краще віддати перевагу АЗС великих мереж, яким ви довіряєте», — радить Рябцев.

Що відбувається з цінами

Ситуація із цінами на бензин залишається спокійною. Подорожчання на 50−80 копійок за літр, як і прогнозували експерти, не сталося. Головна причина — зниження у квітні котирувань на нафту до $60 за барель (у березні вони сягали в окремі дні $76).

Щобільше, і бензин, й інші види палива минулого місяця навіть подешевшали на 1−1,5 гривні за літр. З початку травня дизельне паливо ще трохи впало в ціні, а бензин додав декілька копійок.

Як пояснив «Мінфіну» Геннадія Рябцев, цінники на паливо змінюються під впливом двох чинників. Перший — вартість нафтопродуктів. Другий — курс євро щодо гривні. І якщо перший чинник грав на зниження, то другий, навпаки, сприяв підвищенню цінників. «Тому замість очікуваної знижки до 3 гривень на літрі палива ми отримали максимум 1,5 грн. Решту „з'їло“ підвищення курсу євро», — каже Рябцев.

Нещодавно котирування на нафту знову пішли вгору — до $66 за барель. І, якщо вони й надалі рухатимуться вгору, можливе подорожчання бензину та дизеля. Але цей прогноз реалізується лише у разі стійкого зростання котирувань (протягом не менше одного-двох тижнів).

Куюн уточнює, що прогнози щодо нафти зараз робити вкрай складно, оскільки ринок дуже залежить від політичних заяв та подальших дій влади США щодо зниження вартості енергоресурсів.

«При нинішніх котируваннях можна прогнозувати здешевлення дизеля ще на 1 гривню за літр, оскільки за цим видом палива продавці мають запас міцності. Щодо бензину, то хоч він і подорожчав у закупівлі на 50 копійок за літр, мережі знайшли можливість навіть знизити ціни. Але якщо нафта продовжить дорожчати, перспективи подальших знижок на АЗС відкладаються», — зазначив Куюн.

За даними А-95 на 16 травня, бензин на опті подорожчав до 46,88 гривень, а в роздробі трохи подешевшав (до 54,61 гривень). Дизель на опті коштує 42,97 гривні, а в роздробі — 52,74 гривні (що на декілька копійок нижче, ніж днем раніше).

Лєушкін очікує на зниження цін на бензин і дизель приблизно на гривню вже цього тижня. Але наскільки тривалим виявиться розпродаж — залежить від котирувань на нафту та нафтопродукти, — каже він.

Чи закриватимуться заправки?

Зазначимо, що багато мереж останнім часом вкрай обережно підвищують цінники через падіння продажів палива. За словами Куюна, за 4 місяці цього року проливи дизеля та газу впали, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, на 10%. Продажі бензину зросли на 10%, але здебільшого за рахунок перерозподілу обсягів автогазу (авто з ГБО можуть їздити і на газі, і на бензині).

Ці дані підтверджують у Державній податковій службі. За інформацією відомства, у квітні обсяги продажу автопалива становили 634,4 млн літрів, що на 7% менше, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Сумарна вартість реалізованого палива також просіла на 3% — до 31,1 млрд гривень. Найбільше знизився продаж у Херсонській, Донецькій та Волинській областях, а найбільші обсяги реалізації (до 38%) забезпечують Київська, Дніпропетровська та Львівська області.

«Основні причини спаду продажів — уповільнення економіки, зниження добробуту українців та збільшення парку електрокарів. Деякі мережі на великих тендерах вже почали пропонувати паливо за собівартістю, або навіть нижче, аби лише отримати клієнтів.

АЗС за нинішніх обсягів споживання палива в Україні — у надлишку. Тому конкуренція між ними зростатиме, не виключені закриття чи зміна власника, особливо у світлі того, що держава посилює контроль за сплатою податків, а з огляду на відрахування до бюджету, економіка багатьох заправок просто «не збігається», — каже Сергій Куюн.