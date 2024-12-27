Головне за тиждень: Блокування карток військовим, держборг та відновлення бронювання

У листопаді читачі «Мінфіну» залишили 475 відгуків на роботу банків, із яких 279 було зараховано та надіслано на розгляд фінустановам. Із якими проблемами зіткнулися наші читачі, і що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.

Держборг України зріс до $160 мільярдів

Станом на 30 листопада 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 644,68 млрд грн, або $159,74 млрд. Протягом листопада 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $4,37 млрд.

Бронювання в «Дії» знову працює

У «Дії» відновили процес бронювання працівників від мобілізації після масованої кібератаки на держреєстри. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та пресслужба «Дії».

Відгук листопада: чому Приват розірвав ділові відносини з клієнтом за повернення боргу

Українці живуть із посиленим фінмоніторингом уже давно, але не можуть до нього звикнути. Досвід ArtNik, з яким Приватбанк розірвав ділові відносини, може бути корисним і іншим нашим читачам і ось чому.

Криптовалюта та акції: який портфель «Мінфіна» приніс найбільший прибуток у 2024 році

Для того, щоб перевірити різні стратегії інвестицій, «Мінфін» створив чотири віртуальні інвестиційні портфелі — по два для акцій та криптовалют. Із наближенням Нового року редакція підводить підсумки результативності наших ідей та визначає, які активи виявилися найдохіднішими.

ФОПи та фізособи не сплачуватимуть військовий збір «заднім числом» — Міністерство фінансів

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року. Окрім того, не сплачуватимуть військовий збір «заднім числом» фізичні особи.

Банкіри розповіли, як змінять дохідність депозитів на початку року

«Мінфін» підбив «депозитні підсумки»: з якими викликами стикнулись банки наприкінці року, якими депозитними ставками банки закінчують рік, та чи чекати на збільшення відсотків за вкладами наступного року.

Рейтинг забудовників західного регіону: хто та як будує і за скільки продає

На заході країни працює чимало забудовників, а в роботі — рекордна кількість об'єктів. Аналітики «Мінфіну» вивчили ситуацію на ринку первинної нерухомості Івано-Франківскої, Тернопільської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької областей.

Україна отримала $1 мільярд від Японії та Великої Британії в межах проєкту Світового банку

До Держбюджету України надійшов транш обсягом $1 млрд в межах програми за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Second Growth Foundations Development Policy Loan — DPL).

Кабмін продовжив дію бронювань від мобілізації через кібератаку на держреєстри

Кабінет міністрів України продовжив на місяць дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня. Нещодавні кібератаки тимчасово вплинули на роботу низки державних реєстрів. Тому поки триває відновлення систем, уряд продовжив дію бронювань. Йдеться про бронювання, надані через Міністерство економіки України або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, тобто через портал «Дія».

Україна отримала $1 млрд гранту від США, забезпечений доходами від заморожених активів рф

До держбюджету надійшов грант у $1 млрд від Сполучених Штатів Америки у межах програми Світового банку за другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання».

ВВП України у третьому кварталі зріс на 2% — Держстат