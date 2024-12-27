Держборг України зріс до $160 мільярдів

Станом на 30 листопада 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 644,68 млрд грн, або $159,74 млрд. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

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Протягом листопада 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $4,37 млрд.

Деталі

Державний борг України становив 6 365,47 млрд грн (95,80 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $153,03 млрд.

Державний зовнішній борг становив 4 557,48 млрд грн (68,59 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $109,57 млрд.

Державний внутрішній борг становив 1 807,99 млрд грн (27,21 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $43,47 млрд.

Гарантований державою борг України становив 279,21 млрд грн (4,20%), або $6,71 млрд, зокрема:

гарантований державою зовнішній борг — 212,64 млрд грн (3,20 %), або $5,11 млрд;

гарантований державою внутрішній борг — 66,57 млрд грн (1,00 %), або $1,60 млрд.

На графіку динаміка зміни державного боргу України надається, починаючи з 2012 року (щомісячно):