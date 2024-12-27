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27 грудня 2024, 13:06

Держборг України зріс до $160 мільярдів

Станом на 30 листопада 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 644,68 млрд грн, або $159,74 млрд. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Станом на 30 листопада 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 644,68 млрд грн, або $159,74 млрд.
Фото: pixabay.com

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Протягом листопада 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $4,37 млрд.

Деталі

Державний борг України становив 6 365,47 млрд грн (95,80 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $153,03 млрд.

Державний зовнішній борг становив 4 557,48 млрд грн (68,59 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $109,57 млрд.

Державний внутрішній борг становив 1 807,99 млрд грн (27,21 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $43,47 млрд.

Гарантований державою борг України становив 279,21 млрд грн (4,20%), або $6,71 млрд, зокрема:

  • гарантований державою зовнішній борг — 212,64 млрд грн (3,20 %), або $5,11 млрд;
  • гарантований державою внутрішній борг — 66,57 млрд грн (1,00 %), або $1,60 млрд.

На графіку динаміка зміни державного боргу України надається, починаючи з 2012 року (щомісячно):

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+105
zevs1
zevs1
27 грудня 2024, 13:37
#
Потенциал для сокращения госдолга Украины огромен, начиная от сокращения госаппарата и внедрение ограничения потребления люксовых товаров.

Ведь по правде говоря в Украине ограничения вводятся только для простых Украинцев.
+
0
Strain
Strain
27 грудня 2024, 14:03
#
Какое отношение госдолг имеет к потреблению люксовых товаров?=)
+
+15
yarriik
yarriik
27 грудня 2024, 14:18
#
Прямое. Чем меньше будут покупать люксовых товаров, тем меньше будет сумма уплаченного импортного НДС, а это в свою очередь сокращение доходов бюджета и проблемы с погашением долга чреватое пересмотром программ в сторону удорожанию текущих и будущих заимствований . Обратное тому, что выше написано
+
+15
zevs1
zevs1
27 грудня 2024, 14:33
#
Strain
Прямое отношение ещё и воюющей стране, помощь в том числе и финансовая могла бы тратится в больших объемах на производство оружия, а не на покупку Люксовых брендов.

Ведь это и странно что для одних бусификация и смерть, а для других Люксовая жизнь с показухой на весь мир, или Вы считаете что тот кто финансирует Украину не видит (патриотичных)Украинцев в Монако, Дубае, Ницца и за чей счёт этот банкет.

Даже во вторую мировую войну США наложили ограничения внутри страны на потребление товаров роскоши хотя и война не велась на их территории, но всё делалось для большего производства оружия, для победы союзников.
+
+30
sledopitgrom
sledopitgrom
27 грудня 2024, 14:51
#
Почитайте что такое «прогрессивная ставка налога»
+
0
zevs1
zevs1
27 грудня 2024, 15:44
#
Sledopitgrom
Читал и знаю что такое прогрессивная ставка налога, что дальше?
Как и кто это будет внедрять в Украине?..

Основные потоки распила бюджета происходит через Прозоро как ваша прогресивная ставка изменит эту систему?
+
+30
kievpol
kievpol
27 грудня 2024, 14:13
#
ПЕРЕМОГА, ура товаріщі, це дуже потужно!!! Видно зразу не дарма вибрали команду з 5−6 менеджерів, дякуємо!!!
+
0
yarriik
yarriik
27 грудня 2024, 14:21
#
Ничем не лучше чем кондитерская
+
+15
kievpol
kievpol
27 грудня 2024, 14:31
#
Ну да, особенно по графику видно что с 2019 года госдолг улетел. Только не нужно говорить что война и т. д., первые 2 года в каждом супермаркете Европы собирали пожертвования для Украины, 3 года вливали в уши что «весь світ з нами» і це допомога, а не кредити и что?
на 31.05.2015 1 424 126,8 млн. грн. на 31.05.2019 2 106 493,2 млн. грн кондитер
на 31.05.2019 2 106 493,2 млн. грн на 30.11.2024 6 644 678,2 потужний, и ещё ж не конец попрошайничеству в долг
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