Станом на 30 листопада 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 644,68 млрд грн, або $159,74 млрд. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
Держборг України зріс до $160 мільярдів
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Протягом листопада 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $4,37 млрд.
Деталі
Державний борг України становив 6 365,47 млрд грн (95,80 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $153,03 млрд.
Державний зовнішній борг становив 4 557,48 млрд грн (68,59 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $109,57 млрд.
Державний внутрішній борг становив 1 807,99 млрд грн (27,21 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $43,47 млрд.
Гарантований державою борг України становив 279,21 млрд грн (4,20%), або $6,71 млрд, зокрема:
- гарантований державою зовнішній борг — 212,64 млрд грн (3,20 %), або $5,11 млрд;
- гарантований державою внутрішній борг — 66,57 млрд грн (1,00 %), або $1,60 млрд.
На графіку динаміка зміни державного боргу України надається, починаючи з 2012 року (щомісячно):
Коментарі - 9
Ведь по правде говоря в Украине ограничения вводятся только для простых Украинцев.
Прямое отношение ещё и воюющей стране, помощь в том числе и финансовая могла бы тратится в больших объемах на производство оружия, а не на покупку Люксовых брендов.
Ведь это и странно что для одних бусификация и смерть, а для других Люксовая жизнь с показухой на весь мир, или Вы считаете что тот кто финансирует Украину не видит (патриотичных)Украинцев в Монако, Дубае, Ницца и за чей счёт этот банкет.
Даже во вторую мировую войну США наложили ограничения внутри страны на потребление товаров роскоши хотя и война не велась на их территории, но всё делалось для большего производства оружия, для победы союзников.
Читал и знаю что такое прогрессивная ставка налога, что дальше?
Как и кто это будет внедрять в Украине?..
Основные потоки распила бюджета происходит через Прозоро как ваша прогресивная ставка изменит эту систему?
на 31.05.2015 1 424 126,8 млн. грн. на 31.05.2019 2 106 493,2 млн. грн кондитер
на 31.05.2019 2 106 493,2 млн. грн на 30.11.2024 6 644 678,2 потужний, и ещё ж не конец попрошайничеству в долг