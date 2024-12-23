ВВП України у третьому кварталі зріс на 2% — Держстат

За третій квартал 2024 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні збільшився на 2% до аналогічного періоду минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики .

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За оперативною оцінкою Держстату, реальний ВВП у третьому кварталі 2024 року збільшився порівняно з третім кварталом 2023 на 2%.

Водночас порівняно з другий кварталом 2024 року зростання ВВП зафіксовано на рівні 0,2% (з урахуванням сезонного фактору).

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз зростання ВВП України на рівні 4% цього року та 2,5−3,5% — наступного та водночас спрогнозував відчутне покращення у 2026−2027 роках.