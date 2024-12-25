Банкіри розповіли, як змінять дохідність депозитів на початку року

«Мінфін» підбив «депозитні підсумки»: з якими викликами стикнулись банки наприкінці року, якими депозитними ставками банки закінчують рік, та чи чекати на збільшення відсотків за вкладами наступного року.

Виклики «під ялинку»

Замість спокійних різдвяних свят, банки долають проблему, що виникла минулого тижня зі зламом держреєстрів. Чи може ця проблема позначитись на відкритті та закритті депозитних вкладів, та їх обслуговуванні: пролонгації та нарахуванні відсотків, та інших операціях за депозитами?

Більшість з опитаних банків запевнили нас, що ні. Зокрема, про це каже директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

«Працюємо в стандартному режимі», — запевнив він. Аналогічний коментар ситуації ми отримали і від керівника проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП Банку Максима Гончарука.

«У перший день після збою були незручності саме в процесі відкриття вкладів, але клієнти цього майже не відчули», — уточнює він. «Щодо депозитних вкладів, а саме відкриття/закриття, нарахування відсотків, пролонгації тощо, збій у держреєстрах, що стався наприкінці минулого тижня, на клієнтів не вплинув», — підтвердили «Мінфіну» в Ощадбанку.

«Усі процеси, включаючи нарахування відсотків, пролонгацію вкладів, відбуваються у штатному режимі», — кажуть у Піреус Банку.

«Кібератака на реєстри внесла певні складнощі в роботу банків», — розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв. Водночас він додає, що відсутність доступів до реєстрів, власне, майже не вплинула на процеси, що пов'язані з депозитами, відкриттям рахунків, емісією карток, оформленням беззаставних кредитів. Натомість це вплинуло «на видачу кредитів, що забезпечені заставою або іпотекою, оскільки внесення обтяження банком на час відсутності доступів до реєстрів неможливе».

Втім, не під запис, банкіри кажуть, що деякі складнощі у зв'язку з вкладами під час збою вони відчули.

«Прямого впливу збою у держреєстрах на процедури відкриття рахунків, нарахування відсотків, пролонгацію депозитів тощо не було. Проте він поставив банки перед складним вибором: під час відкриття рахунку банк має перевірити інформацію у державному реєстрі боржників та, якщо було відповідне звернення виконавця, повідомити його про факт відкриття такого рахунку.

Наразі це неможливо і кожен банк на свій розсуд, оцінюючи ризики, ухвалює рішення, чи продовжувати відкривати рахунки, чи зачекати відновлення роботи реєстру", — розповіли нам в одному з банків на умовах анонімності.

До кінця року НБУ проводить обговорення стосовно змін щодо функціонування системи кіберзахисту банків, повідомляв регулятор минулого тижня. Отже, питання посилення безпеки переходить на наступний рік.

Чи зростатимуть відсотки за вкладами

18 грудня НБУ випустив звіт про фінансову стабільність. Згідно з ним, зросли валютні ризики («середнє») та ризики ліквідності («помірно»). Відбулися й зміни профілю ліквідності банків, причому — неоднорідно.

Після посилення вимог щодо обов'язкового резервування, вільних грошей в банках поменшало. Вкладення банків у тримісячні депозитні сертифікати зменшилися втричі, порівнюючи з вереснем.

Держбанки ж, щоб забезпечити підвищене обов'язкове резервування, розміщення у тримісячні сертифікати скоротили «майже до нуля», вкладення в депозитні сертифікати овернайт — «помітно знизили».

«Така зміна структури ліквідних коштів потребуватиме від банків активнішого управління ліквідністю, тож можна очікувати на привабливіші умови залучення клієнтських коштів. Банки надалі покладаються на кошти клієнтів, як основу власного фондування, очікують подальшого зростання коштів населення та бізнесу. Посилення вимог до обов’язкових резервів надалі стимулює банки зосереджуватися на залученні строкових коштів», — йдеться у звіті НБУ.

Поки що обсяги коштів бізнесу та населення в банках зростають, а отже, банкам вистачає вільних грошей, щоб не підвищувати суттєво ставки за вкладами.

За останні два тижні до доходності вкладів у гривні на всі строки 1 в.п. додав РВС Банк. Після змін банк платить за річними вкладами 13% річних, ставки на пів року та 3 місяці сягли 12% річних. Натомість банк незначно зменшив ставки за безстроковими вкладами у валюті.

Середні ставки учасників депозитного огляду «Мінфіну» у грудні змінились наступним чином:

Великі банки скоротили ставки на всі строкові вклади у гривні, але несуттєво. Дохідність річних та піврічних вкладів, а також вкладів на 3 місяці знизилась на 0,04 в.п. Ставки за цими депозитами у грудні у середньому становили 12,65%, 12,76% та 11,39% річних. Дохідність вкладів на 9 місяців зменшилась лише на 0,02 в.п. (до 12,26% річних).

скоротили ставки на всі строкові вклади у гривні, але несуттєво. Дохідність річних та піврічних вкладів, а також вкладів на 3 місяці знизилась на 0,04 в.п. Ставки за цими депозитами у грудні у середньому становили 12,65%, 12,76% та 11,39% річних. Дохідність вкладів на 9 місяців зменшилась лише на 0,02 в.п. (до 12,26% річних). Натомість малі банки підвищували ставки майже за всіма строковими вкладами. Найбільше у грудні зросли середні ставки за короткими вкладами на 3 місяці (+0,92 в.п. — до 13,19% річних). Дохідність річних та піврічних вкладів зросла на 0,2 в.п. (до 13,99% та 13,54% річних відповідно). Ставки за вкладами на 9 місяців зросли на 0,27 в.п. — до 14,03% річних.

Що кажуть банкіри

Великим банкам доведеться таки підвищувати ставки за депозитами, вважає директорка з маркетингу Юнекс Банку Аліна Компанець.

«Національний банк, підвищивши облікову ставку у грудні, вже дав сигнал ринку, що готовий до жорсткішої монетарної політики для приборкання інфляції. Якщо темпи інфляції залишатимуться стійкими впродовж наступних тижнів та місяців, або навіть прискоряться, можна очікувати на нові кроки від регулятора.

Можливо, й не в частині облікової ставки, але щонайменше в частині відсоткової політики. Відтак, на мою думку, на певне зростання відсотків за депозитами чекати можна. Першими, як завжди, будуть малі та середні фінустанови. Але й великим банкам, думаю, доведеться переглядати ставки за вкладами в бік зростання", — вважає вона.

Інши фінустанови з цим погоджуються, хоча й визнають, що прогнозувати на перший квартал рівень ставок зараз доволі складно. Чинники, які формуватимуть депозитну політику банків, залишаються тими ж: інфляція, валютні коливання та монетарна політика НБУ.

«Подальша динаміка вартості залучення коштів від населення у першому кварталі 2025 року значною мірою залежатиме від макроекономічних чинників, таких як рівень інфляції та стабільність гривні. Ринок депозитів чутливий до цих змін, і банки можуть коригувати свої пропозиції, щоб залишатися конкурентоспроможними та відповідати потребам клієнтів», — кажуть у Піреус Банку.

«З огляду на прогнози економічних показників на перший квартал 2025 року, можна очікувати певне підвищення вартості залучення коштів від населення, зокрема, через можливе зростання відсоткових ставок за депозитами», — погоджуються в Ощадбанку.

«Сценарій збільшення вартості депозитів у першому кварталі цілком можливий. Багато чого залежатиме від подальших монетарних рішень НБУ. Якщо НБУ продовжить збільшувати облікову ставку, реагуючи на прискорення інфляції, то це з високою вірогідністю призведе до перегляду банками ставок за депозитами», — каже начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів та пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин.

Загалом прогнози банкірів щодо підвищення ставок коливаються в межах від 0,5 до 1,5%.

«У першому кварталі 2025 року припускаємо незначне зростання відсоткових ставок за вкладами. Але це зростання буде невеликим — у межах 0,5−1% річних, та буде пов’язане здебільшого зі зростанням інфляції наприкінці 2024 — початку 2025 року та бажанням банків утримати кошти, що надійдуть на рахунки клієнтів у цей період», — каже Максим Гончарук із ОТП Банку.

«Зважаючи на те, що облікову ставку НБУ збільшив, ціни на депозитні сертифікати зросли, а також, зважаючи і на темпи зростання інфляції, є велика ймовірність, що це все разом вплине на здорожчання залучення коштів від населення в 1 кварталі 2025 року. Щодо очікувань — це 1−1,5 в.п.», — прогнозує Олександр Супрунович з Кредобанку.

«Насамперед варто відштовхуватися від розміру облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Після останнього збільшення цих ставок на 0,5 в.п. особливих змін у депозитних ставках, принаймні, до кінця січня не станеться. Базова дохідність за гривневими вкладами триматиметься попередніх середніх показників: короткі - 9,5−10% річних, вклади 9−12 міс. — 12% річних, а довготривалі (від 1 року і вище) — 13% річних. Єдина відмінність з листопадом — трохи збільшені бонусні відсотки за відкриття/пролонгацію вкладу: до 1−1,5 в.п. до наявних базових ставок.

Що буде в лютому та березні - поки що говорити зарано. Але, в разі зміни облікової ставки та ставки за 3-місячними депсертифікатами, банки можуть переглянути дохідність гривневих депозитів", — вважає Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.12.2024−23.12.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

— Банки-переможці премії FinAwards 2024

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.12.2024−23.12.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.12.2024−23.12.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.