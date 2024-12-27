Бронювання в «Дії» знову працює

У «Дії» відновили процес бронювання працівників від мобілізації після масованої кібератаки на держреєстри. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та пресслужба «Дії».

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Зазначається, що зараз ще недоступне бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів.

Як забронювати працівників

Зайдіть у кабінет громадянина на порталі «Дія».

Виберіть опцію Подати заяву.

Вкажіть дані кандидатів для бронювання.

Підтвердьте, що заробітна плата працівника, якого бронюєте, відповідає нормам.

Перевірте заяву та підпишіть її.

Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет.

«Фідбек надходить окремо за кожним працівником в особистий кабінет керівника. Якщо відповідь позитивна — то надійде працівникам у застосунок «Резерв+», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів продовжив на місяць дію бронювань від мобілізації, які були чинними станом на 19 грудня.

19 грудня, російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Після чого було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Пізніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що всі дані збережені та будуть відновлені.

Вона також сказала, що унаслідок кібератаки витоку персональних даних із держреєстрів не підтверджено.

Стефанішина зазначила, що насамперед, Мін'юст відновить Єдиний реєстр довіреностей, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів та Спадковий реєстр, що дозволить забезпечити належний облік даних та мінімізувати негативний вплив внаслідок потенційних неправомірних нотаріальних дій.

Надалі у пріоритеті відновлення Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.