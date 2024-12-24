Україна отримала $1 мільярд від Японії та Великої Британії в межах проєкту Світового банку

До Держбюджету України надійшов транш обсягом $1 млрд в межах програми за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Second Growth Foundations Development Policy Loan — DPL). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Деталі

Фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії.

Куди направлять гроші

Залучені кошти буде спрямовано на збільшення потенціалу економічного розвитку та фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків Держбюджету України.

Метою проєкту DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог програми.

«До зазначеного траншу було досягнуто результати для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні Мінфіну.