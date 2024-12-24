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24 грудня 2024, 14:09

Україна отримала $1 мільярд від Японії та Великої Британії в межах проєкту Світового банку

До Держбюджету України надійшов транш обсягом $1 млрд в межах програми за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Second Growth Foundations Development Policy Loan — DPL). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

До Держбюджету України надійшов транш обсягом $1 млрд в межах програми за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Second Growth Foundations Development Policy Loan — DPL).
Фото: pixabay.com

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Деталі

Фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії.

Куди направлять гроші

Залучені кошти буде спрямовано на збільшення потенціалу економічного розвитку та фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків Держбюджету України.

Метою проєкту DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог програми.

«До зазначеного траншу було досягнуто результати для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
MAXAOH
MAXAOH
24 грудня 2024, 14:19
#
Супер!!!
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
24 грудня 2024, 14:32
#
2024 рік витрати на спецпенсії 120 мільярдів — супер ПОТУЖНО
+
+30
Я_ __
Я_ __
24 грудня 2024, 14:45
#
Це капець, стільки бабла надають, а:

— зброї нема (бо споряджено за словами найпотужнішого 2,5 бригад з 10ти, хоча влітку було 14 бригад не споряджених),

— виплат військовим нема (бо утворилася діра в бюджеті в 500 лярдів, через що довелося піднімати податки і перекидати на виплати військовим гроші з інших видатків)

— військові отримують 20 тисяч грн, ну і достатньо багато хто не отримує обіцяних 100к бойових (не треба розповідати як от ваш знайомий все отримує, їсть від пуза, його повністю укомплектовали і взалі завтра бластер видадуть, таких гарних історій в рази менше ніж тих випадків коли людям на фронті не вистачає буквально всього, і донатять цивільні від зброї і дронів, до одягу і броників для військових, а, ну і стандартний цінник як зібрати самого себе на війну в 200к грн теж всі вже давно знають не з вигадок)

-блекаути є, і невідомо як зиму пройдемо, хоча обіцяли прям потужно придумати рішення для захисту енергогенеруючих будівель ще влітку

— коштів на житло для переселенців з окупованих територій в нас нема, і переселенці ці повертаються назад на окуповані території

-техніки немає, того що надають партнери недостатньо і техніку де факто бережуть більше ніж людей

+
+15
Я_ __
Я_ __
24 грудня 2024, 14:58
#
ЗАТО, в нас виділяють:

— на прикордонну службу 42 лярди, щоб охороняли західні кордони від втечі кріпаків

— дубові двері, овочерізки і барабани в бомбосховище по мільйону гривень

— 500 мільйонів на восьминогів, червоне, біле, ігристе вино, червону та чорну ікру і так далі, для полярників котрі досліджують Антарктиду

— міноборони кидають на 40+ мільярдів грн як якихось лохів на базарі і поставляють неякісні 120 мм та 82 мм міни

— поранені військові мають самі собі збирати гроші на протези і лікування, бо держава не має коштів на це

— 2 лярди на телемарафон

— 3 лярди на кешбеки

— ще 3 лярди перекидують з розмінування земель сільськогосподарського призначення на виплату потужної тисячі незламності

— Верховна зрада України підвищила собі зп

— депутати отримали на 62+ лимони грн виплату компенсації за оренду житла

— збільшили зарплату рахунковій палаті України, де голова буде мати на рік 4 лимони, члени і консультанти від 1 до 3 лимонів

-ну і ще ніхто не чув скільки буде коштувати створення міністерства потужної єдності, скільки буде виділено на зарплати в цьому мінєді, обладнання, будівля і інше
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