Криптовалюта та акції: який портфель «Мінфіна» приніс найбільший прибуток у 2024 році

Для того, щоб перевірити різні стратегії інвестицій, «Мінфін» створив чотири віртуальні інвестиційні портфелі — по два для акцій та криптовалют. Із наближенням Нового року редакція підводить підсумки результативності наших ідей та визначає, які активи виявилися найдохіднішими.

Цей рік був надзвичайно успішним для фондового ринку. Ключовий індекс S&P 500 за останні 12 місяців зріс на 25%, а з моменту запуску інвестиційного портфелю «Мінфіну» у липні 2023 року він додав 31,7%.

Цьому сприяло поєднання низки чинників. Насамперед це розпочате ФРС пом'якшення грошово-кредитної політики, хороший стан американської економіки разом із помірною інфляцією, а також перспективи впровадження штучного інтелекту, який став новою надією для технологічного сектору. Оптимізму інвесторам додала перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США. Адже він обіцяє суттєво знизити податки для корпорацій і проводити жорстку протекціоністську політику.

На фоні позитивних ринкових тенденцій високу дохідність продемонстрував і консервативний портфель нашої редакції. До нього ми відбирали акції компаній, які вважали надійними і достойними того, щоб тримати їх довгий строк. Відповідно до правил цього портфелю, ми не продаємо обрані для нього акції, аби перевірити, як працюють довгострокові інвестиції.

Консервативний портфель продемонстрував результати дещо гірші, ніж індекс S&P 500, але відставання несуттєве. З того моменту, як редакція почала його формувати, загалом він зріс на 23,6%. Але майже всі компанії з цього портфелю сплачують щедрі дивіденди, тож, з огляду на них, зростання склало 26,2%.

Абсолютний лідер консервативного портфелю — Amazon.com, акції якого злетіли на 66,8%. Це відбувається разом із пожвавленням усього технологічного сектору. Так, головний індекс напряму NASDAQ-100 за рік додав 27,4% і випередив за динамікою S&P 500.

Показники Amazon спираються на високі заробітки компанії. За підсумками третього кварталу, її прибуток сягнув $15 млрд, а за два попередні квартали цього року — $13,5 та $10,5 млрд відповідно. Компанії вдається нарощувати грошовий потік завдяки посиленню позицій у хмарних сервісах, також вона налагодила роботу ритейлу, який тривалий час був збитковим, в тому числі через активне інвестування у розвиток.

На другому місці, за дохідністю, у нашому портфелі виробник зброї RTX Corporation, акції якого зросли на 56%. У своєму останньому звіті компанія показала прибуток майже в $1,5 млрд, що не дивно для виробника систем Patriot, Stinger та іншого військового обладнання. Американські збройні гіганти зараз мають достатньо багаторічних контрактів, і єдине, що стримує їх заробітки, — це обмеження у виробничих можливостях.

Як несподіваний успіх, можна відзначити зростання на 43,4% акцій Kellogg — виробника кукурудзяних пластівців та інших снеків. Тривалий час у нашому портфелі компанія демонструвала посередні результати, відстаючи від широкого індексу, але все змінилося, коли стало відомо, що її планує поглинути найбільший у світі виробник солодощів Mars. Із того часу вартість цінних паперів тримається біля тієї суми, за якою і планується провести угоду.

Найбільше розчарування консервативного портфелю — агропромисловий гігант Archer Daniels Midland, який подешевшав на 41%. Причина цього частково криється у несприятливій ситуації на світових ринках — пшениця за рік подешевшала на 13%, а кукурудза — майже на 5%. Але ще суттєвіше по позиціях компанії вдарили звинувачення у фальсифікації фінансової звітності.

У компанії є й сильні сторони. Зокрема, значні потужності у виробництві біоетанолу, значення якого у США зростає, також це великий гравець на ринку какао, яке стрімко оновлює рекорди вартості на світових ринках. Експерти очікують, що ціна акцій поволі відновлюватиметься, але не так стрімко, як нам хотілося б. Citigroup прогнозує наступного року зростання на 10%, а Barclays — на 12%. Тому є сенс продовжувати тримати ці акції в портфелі.

Консервативний портфель акцій

Компанія (фонд) Ціна на момент придбання Кількість придбаних акцій Поточна ціна акції Зміна ціни, % Очікувані дивіденди, % Amazon.com 132,71 1 221,4 66,83 Відсутні RTX Corporation 73,31 1 114,56 56,27 3,18 Kellogg Company 59,22 4 80,39 43,44 4 Technology Select Sector SPDR Fund 166,01 1 233,16 40,45 0,78 Verizon 37,35 1 40,3 7,90 7,11 iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF 96,6 1 92,68 -4,06 3,9 Ford Motor Company 10,31 5 9,75 -5,43 5,24 Occidental Petroleum Corporation 58,8 2 45,9 -21,94 1,16 Archer Daniels Midland 84,94 1 49,98 -41,16 2,23

Більше ризику — більші заробітки

На відміну від консервативного портфелю, цей передбачав можливість не лише купівлі, але й продажу акцій. Крім цього, до нього входили компанії, які мають потенціал для стрімкого зростання, проте їх акції є волатильнішими.

За підсумками року, агресивний портфель показав кращі результати, ніж консервативний, а також обійшов індекси S&P 500 та NASDAQ-100. Реалізований прибуток за цим портфелем склав 26,9%, а разом із нереалізованим — 43,8%.

Найбільше зростання продемонстрував ETF-фонд, що інвестує в біткоїн iShares Bitcoin Trust. За час перебування в нашому портфелі він додав 72,4%. Пов’язано це зі стрімким злетом ціни біткоїна після перемоги Дональда Трампа, з яким інвестори пов'язують дерегуляцію ринку криптовалют.

На другому місці у портфелі, за зростанням, американська компанія, що займається виробництвом та постачанням електроенергії, — Vistra Corp. У третьому кварталі цього року вона продемонструвала стрімке зростання прибутку до $1,8 млрд, хоча у попередньому кварталі він становив лише $318 млн, а перед тим компанія взагалі фіксувала збитки.

Отримані прибутки Vistra використовує в тому числі для агресивного викупу акцій, що підштовхує їхню ціну вгору. Крім цього, на думку аналітиків, у довгостроковій перспективі Vistra виграє від ШІ-революції, яка потребує великої кількості енергії. Ключові технологічні компанії вже активно закуповують її для нових центрів обробки даних.

Суттєву дохідність у 33% забезпечила також компанія Riot Platforms, яка займається майнінгом криптовалют.

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Найбільші збитки наразі принесли акції Mobileye Global — ізраїльського розробника рішень для автопілотів. Компанія довгий час вважається лідером сектору, її напрацювання активно впроваджуються автовиробниками, однак зараз вона проходить непростий період через зниження глобального попиту на авто та економічні труднощі в Китаї.

Інвесторів також могли налякати величезні збитки у третьому кварталі в $2,7 млрд, однак це пов'язано не з операційною діяльністю, а з переоцінкою активів. Грошовий потік у компанії залишається стабільним, що дає шанс на відновлення ціни акцій.

Агресивний портфель акцій

Компанія (фонд) Ціна на момент придбання, $ Поточна ціна акції, $ Зміна ціни, % iShares Bitcoin Trust 30,75 53 72,36 Vistra Corp 83,9 140,82 67,84 Riot Platforms 8,11 10,8 33,17 Global X Blockchain ETF 50,2 58,53 16,59 MARA Holdings 17,1 19,25 12,57 UiPath Inc 14,9 13,06 -12,35 ProShares Ultra 20+ Year Treasury 20,02 16,99 -15,13 Occidental Petroleum Corporation 60,8 47,8 -21,38 AXT, Inc. 3,22 2,31 -28,26 Baytex Energy 3,35 2,38 -28,96 APA Corporation 32,9 21,6 -34,35 Mobileye Global 32,25 18,51 -42,60

Криптовалюта випереджає всіх

Свій криптовалютний портфель «Мінфін» так само, як і портфель акцій, розділив на дві частини — фундаментальних блокчейнів та швидкозростаючих проєктів.

Загальна дохідність фундаментального криптопортфелю за рік становить 62,6%. Серед активів, які до нього увійшли, найбільше зростання продемонстрував Binance Coin, який подорожчав на 152%. Ця монета, випущена однойменною криптобіржею, — одна з найбільших, за капіталізацією, у світі. Основна причина високої вартості токена — його активне використання на «дружній» біржі, зростання якої підтримує і монету.

На другому місці, за зростанням, TRON — токен, що входить до десятки найбільших у світі. Монета працює на власному блокчейні, який спрямований на розвиток децентралізованого інтернету та укладання смарт-контрактів.

Найпопулярніша криптовалюта світу — біткоїн — продемонструвала у портфелі третій результат, хоча теж показала приголомшливі показники зростання — 102%.

Втратили в ціні лише дві монети з цього портфелю — Injective та Celestia, які подешевшали на 8% та 45% відповідно.

Портфель фундаментальних блокчейнів

Монета Ціна на момент придбання, $ Поточна ціна, $ Дохідність, % Binance Coin 274,4 692,59 152,4 TRON 0,121 0,252 108,3 Біткоїн 46,89 94,78 102,1 Solana 97,3 190,1 95,4 Cardano 0,482 0,924 91,7 Ефіріум 2,548 3,421 34,3 Polkadot 6,09 7,35 20,7 Injective 25,12 23,1 -8,0 Celestia 9,69 5,32 -45,1

Швидкозростаючі проєкти, всупереч своїй назві, продемонстрували значно слабші результати. Загалом портфель подорожчав майже на 27%. Першу скрипку у ньому грає Hedera, ціна якої зросла на 472% — беззаперечно, найкращий результат серед усіх портфелів редакції. Монета працює у власній мережі та активно використовується у децентралізованих фінансах та токенізації активів.

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Відразу 5 монет із цього портфелю продемонстрували досить скромне зростання, додаши менше 10%, а ще 6 — пішли в мінус, наочно демонструючи високу ризиковість таких активів. Найвідчутніше падіння у SelfKey — на 82,5%. Монета створена системою, яка розробляє системи цифрової ідентифікації для надійнішого захисту персональних даних.

Портфель швидкозростаючих проєктів

Монета Ціна на момент придбання, $ Поточна ціна, $ Дохідність, % Hedera 0,051 0,292 472,5 Internet Computer 6,95 10,76 54,8 The Graph 0,161 0,222 37,9 Notcoin 0,005 0,0066 32,0 Measurable Data Token 0,053 0,059 11,3 Oasis Network 0,079 0,086 8,9 Basic Attention Token 0,22 0,233 5,9 Flow 0,746 0,773 3,6 Powerledger 0,251 0,257 2,4 Filecoin 5,19 5,2 0,2 NEAR 5,62 5,44 -3,2 Conflux 0,177 0,162 -8,5 Ankr 0,042 0,037 -11,9 Stacks 2,1 1,69 -19,5 Altlayer 0,24 0,122 -49,2 SelfKey 0,004 0,0007 -82,5

Цього року редакція не зафіксувала прибутку чи збитку за жодною із криптовалют у цих портфелях. Однак, ймовірно, 2025 рік стане роком їх перезавантаження і ми перебудовуватимемо стратегію під нові реалії.