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27 грудня 2024, 8:18

Відгук листопада: чому Приват розірвав ділові відносини з клієнтом за повернення боргу

Українці живуть із посиленим фінмоніторингом уже давно, але не можуть до нього звикнути. Досвід ArtNik, з яким Приватбанк розірвав ділові відносини, може бути корисним і іншим нашим читачам і ось чому.

Українці живуть із посиленим фінмоніторингом уже давно, але не можуть до нього звикнути.

ArtNik розповів, що продав квартиру, кошти від продажу довго перевірялись Приватбанком. Банк запевнив його, що гроші пройшли «найвищу перевірку» та не викличуть питань щодо легальності.

Він вирішив повернути борг знайомій, після переказу коштів на два її рахунки, його рахунки були заблоковані. У відділенні банку йому повідомили, що ділові відносини з ним розірвані через підозри на «дроп» — терміну, що пов'язаний із шахрайськими операціями. Банк відмовився відновити відносини та запропонував способи виведення коштів з рахунку.

В моєму випадку це НЕ могло бути ніяким дропом через:
— перевіреність коштів,
— легальність продажу з безготівковим розрахунком,
— походження грошей з кредиту покупця від Укргазбанку,
— особи отримувача з офіційною високою зарплатою, — пише ArtNik.

Адвокат ЮК «Приходько та партнери» Юлія Панасюк зазначає, що грошові перекази на значні суми без підтвердження мети можуть бути розцінені банками як відмивання коштів. Причому проблеми, швидше за все, виникли б, навіть якщо ArtNik спробував би повернути борг, знявши готівку.

Щоб уникнути подібних ризиків, юрист рекомендує здійснювати прозорі перекази з чітким призначенням платежу та супровідними документами.

Правила конкурсу «Відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «кращий», відгук має відповідати низці критеріїв:

Відгук має бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним іншим клієнтам банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний користувальницький досвід.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Відгуку місяця» читайте тут.

Автор:
Надія Кемуларія
Редактор Надія Кемуларія
Пише на теми: економіка, інвестиції, бізнес
Джерело: Мінфін
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